8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी बातमी ! 'या' सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार १० ते १६ लाखांची थकबाकी

केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना थकबाकीच्या स्वरूपात मोठी रक्कम मिळू शकते. जर '८वा वेतन आयोग' पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला गेला आणि आयोगाची ३.८३३ च्या 'फिटमेंट फॅक्टर'ची शिफारस स्वीकारली गेली, तर ही परिस्थिती प्रत्यक्षात येईल. कर्मचारी संघटनेने ३.८३३ च्या फिटमेंट फॅक्टरचा प्रस्ताव मांडला आहे, जो ते आयोगासमोर सादर करण्याच्या विचारात आहेत. हा फॅक्टर ७व्या वेतन आयोगाने शिफारस केलेल्या २.५७ या फॅक्टरपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. जर या फिटमेंट फॅक्टरला मंजुरी मिळाली, तर मूळ वेतन किमान १८,००० रुपयांवरून ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढेल. .कर्मचाऱ्यांना किती थकबाकी मिळू शकते?जर ८व्या वेतन आयोगाने ३.८३३ च्या फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस केली, तर 'पे बँड १'मधील कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची गणना खालीलप्रमाणे केली जाईल-स्तर १ : सध्याचे १८,००० रुपयांचे मूळ वेतन सुधारित होऊन ६९,००० रुपये इतके नवीन मूळ वेतन होईल. २० महिन्यांच्या कालावधीसाठी १,०२०,००० रुपयांची थकबाकी मिळेलस्तर २ : जर सध्याचे मूळ वेतन १९,९०० रुपये असेल, तर सुधारित मूळ वेतन ७६,२७७ रुपये होईल. २० महिन्यांच्या कालावधीसाठी १,१२७,५४० रुपयांची थकबाकी मिळेलस्तर ३ : जर सध्याचे मूळ वेतन २१,७०० रुपये असेल, तर सुधारित मूळ वेतन ८३,१७६ रुपये होईल. २० महिन्यांच्या कालावधीसाठी १,२२९,५२० रुपयांची थकबाकी जमा होईल.स्तर ४ : जर सध्याच मूळ वेतन २५,५०० रुपये असेल, तर सुधारित मूळ वेतन ९७,७४२ रुपये होईल. २० महिन्यांच्या कालावधीसाठी १,४४४,८४० रुपयांची थकबाकी मिळेलस्तर ५: जर सध्याचे मूळ वेतन ₹२९,२०० असेल, तर सुधारित मूळ वेतन वाढून ₹१,११,९२४ होईल आणि २० महिन्यांच्या कालावधीसाठी ₹१६,५४,४८० इतकी थकबाकी जमा होईल. .8th Pay Commission Salary Hike : आठवा वेतन आयोग लागू झाल्यास फरक मिळणार? कोणाला किती पगार वाढणार जाणून घ्या आकडेवारी.८ वा वेतन आयोग कधी अंमलात येणार ? ७ व्या वेतन आयोगाचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपला आहे. या आयोगाची स्थापना ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी करण्यात आली होती आणि आपला अहवाल सादर करण्यासाठी त्याला १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. हा कालावधी मे २०२७ मध्ये पूर्ण होईल..साधारणपणे, आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी देण्यासाठी सरकारला तीन ते नऊ महिन्यांचा कालावधी लागतो. त्यामुळे, ८ वे वेतन आयोग सप्टेंबर २०२७ पर्यंत अंमलात येऊ शकते. जर ते सप्टेंबर २०२७ मध्ये लागू झाले, तर कर्मचाऱ्यांना २० महिन्यांच्या थकबाकीचा लाभ मिळेल.