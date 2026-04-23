8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी बातमी ! 'या' सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणार १० ते १६ लाखांची थकबाकी

Salary Arrears : स्तर १ ते ५ पर्यंतच्या कर्मचाऱ्यांना सुमारे 10 लाख ते 16.5 लाखांपर्यंत थकबाकी मिळण्याची शक्यता आहे. ८ वा वेतन आयोग सप्टेंबर २०२७ पर्यंत लागू होण्याची शक्यता असून, त्याआधी २० महिन्यांची थकबाकी मिळू शकते.
Central government employees may receive a significant salary hike and arrears under the 8th Pay Commission if the 3.83 fitment factor is approved.

Yashwant Kshirsagar
केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांना थकबाकीच्या स्वरूपात मोठी रक्कम मिळू शकते. जर '८वा वेतन आयोग' पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू केला गेला आणि आयोगाची ३.८३३ च्या 'फिटमेंट फॅक्टर'ची शिफारस स्वीकारली गेली, तर ही परिस्थिती प्रत्यक्षात येईल. कर्मचारी संघटनेने ३.८३३ च्या फिटमेंट फॅक्टरचा प्रस्ताव मांडला आहे, जो ते आयोगासमोर सादर करण्याच्या विचारात आहेत. हा फॅक्टर ७व्या वेतन आयोगाने शिफारस केलेल्या २.५७ या फॅक्टरपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे. जर या फिटमेंट फॅक्टरला मंजुरी मिळाली, तर मूळ वेतन किमान १८,००० रुपयांवरून ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढेल.

