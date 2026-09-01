8th Pay Commission Arrears : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! तब्बल १४ लाखांचा मिळणार एरिअर; पाहा संपूर्ण गणित

केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी ८वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) सध्या चर्चेचा विषय ठरला आहे. देशातील १ कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारक या आयोगाच्या अहवालाची आणि त्यानंतर होणाऱ्या अंमलबजावणीची प्रतीक्षा करत आहेत. आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यास विलंब झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांना मागील कालावधीची थकबाकी म्हणजेच ‘एरिअर्स’ मिळण्याची शक्यता आहे. काही अंदाजांनुसार, लेव्हल ४ ते लेव्हल ७ मधील कर्मचाऱ्यांना फिटमेंट फॅक्टरनुसार लाखो रुपयांची थकबाकी मिळू शकते. .एरिअर्समध्ये नेमके काय समाविष्ट ?वेतनातील बेसिक पे, महागाई भत्ता (DA), घरभाडे भत्ता (HRA) आणि वाहतूक भत्ता (TPTA) हे प्रमुख घटक आहेत. मात्र, उपलब्ध अंदाजानुसार ८व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीची गणना प्रामुख्याने मूळ वेतनातील वाढीवर आधारित असेल. DA, HRA आणि TPTA वर स्वतंत्रपणे एरिअर्स मिळतीलच असे नाही..DA मध्ये महागाईनुसार वर्षातून दोनदा बदल केला जातो. HRA हा बेसिक पेच्या ठराविक टक्केवारीवर आधारित असतो, तर TPTA ही निश्चित रक्कम असून DA वाढीनुसार त्यात बदल होऊ शकतो. त्यामुळे या घटकांवर स्वतंत्र थकबाकीची गणना करण्याची शक्यता कमी मानली जाते..२० महिन्यांच्या विलंबात किती एरिअर्स?जर वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीत २० महिन्यांचा विलंब झाला, तर फिटमेंट फॅक्टरनुसार एरिअर्समध्ये मोठी तफावत दिसू शकते.२.० फिटमेंट फॅक्टर गृहीत धरल्यास लेव्हल ४ कर्मचाऱ्यांना सुमारे ₹५.१० लाख, लेव्हल ५ ला ₹५.८२ लाख, लेव्हल ६ ला ₹७.०८ लाख, तर लेव्हल ७ कर्मचाऱ्यांना सुमारे ₹८.९८ लाख थकबाकी मिळू शकते.२.१५ फिटमेंट फॅक्टरमध्ये ही रक्कम अनुक्रमे सुमारे ₹५.८७ लाख, ₹६.६९ लाख, ₹८.१४ लाख आणि ₹१०.३३ लाख होऊ शकते.तर २.२८ फिटमेंट फॅक्टरनुसार लेव्हल ४ ते ७ कर्मचाऱ्यांना अंदाजे ₹६.५३ लाख ते ₹११.४९ लाख एरिअर्स मिळण्याचा अंदाज आहे.सर्वाधिक चर्चा असलेल्या २.५७ फिटमेंट फॅक्टरनुसार, लेव्हल ४ कर्मचाऱ्यांना सुमारे ₹८.०१ लाख, लेव्हल ५ ला ₹९.१४ लाख, लेव्हल ६ ला ₹११.१२ लाख आणि लेव्हल ७ कर्मचाऱ्यांना तब्बल ₹१४.१० लाखांपर्यंत थकबाकी मिळू शकते. .मात्र, या सर्व रकमा केवळ अंदाजित आहेत. ८व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी, फिटमेंट फॅक्टर आणि सरकारच्या अधिकृत अधिसूचनेनंतरच कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष पगारवाढीची आणि एरिअर्सची रक्कम स्पष्ट होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.