8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! फिटमेंट फॅक्टरवर सरकारने पहिल्यांदाच मांडली अधिकृत भूमिका; संसदेत काय सांगितले?

8th Pay Commission: आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगांतर्गत 'फिटमेंट फॅक्टर'बाबत सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर, सरकारने पहिल्यांदाच या विषयावर अधिकृत भूमिका मांडली आहे. मात्र, कर्मचारी संघटनांनी केलेल्या विशिष्ट मागण्यांवर भाष्य करण्यास सरकारने नकार दिला..केंद्र सरकारने संसदेत स्पष्ट केले की, ८ वा वेतन आयोग ही एक स्वतंत्र संस्था म्हणून काम करते आणि त्यांना त्यांच्या बैठका, भागधारकांशी होणारी चर्चा किंवा विचाराधीन असलेल्या प्रस्तावांबद्दल सरकारला माहिती देणे बंधनकारक नाही. आयोगाच्या अधिसूचित 'कार्यकक्षेत राहून आयोग स्वतंत्रपणे काम करतो, असे सरकारने नमूद केले..राज्यसभेचे खासदार जावेद अली यांनी 'फिटमेंट फॅक्टर' वाढवणे आणि वेतन गणनेसाठी 'कुटुंब घटका'चा (family unit) आकार तीन सदस्यांवरून पाच सदस्यांपर्यंत वाढवणे या कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांचा सरकार विचार करत आहे असे प्रश्न विचारले होते. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार (ToR), आपला अहवाल अंतिम होईपर्यंत बैठका, सूचना किंवा फिटमेंट फॅक्टरच्या प्रस्तावांबद्दल सरकारला माहिती देण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन आयोगावर नाही..8th Pay Commission Update : कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी ! वेतनवाढ किती होणार ? ८ व्या वेतन आयोगाच्या कामाला वेग, ५ अपडेट्स समोर .आयोगाच्या आतापर्यंत झालेल्या बैठका किंवा ज्या कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली गेली, त्याबद्दलचा तपशील सरकारने उघड केला नाही. मात्र, ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच्या ठरावानुसार, ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाने स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत आपल्या शिफारसी सादर करणे अपेक्षित आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले. यासाठी कोणतीही सुधारित कालमर्यादा जाहीर करण्यात आलेली नाही..कर्मचारी संघटनांच्या मागण्या काय आहेत?कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे की, आयोगाने ७ व्या वेतन आयोगाद्वारे निश्चित केलेला २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर वाढवून ३.८३ करावा. या बदलामुळे किमान मूळ वेतन (minimum basic salary) १८,००० वरून ६९,००० रुपयांपर्यंत वाढेल. याव्यतिरिक्त, ते 'कुटुंब घटका'चा आकार तीन सदस्यांवरून पाच सदस्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करत आहेत; विशेषतः, या घटकामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पालकांचा समावेश केला जावा, अशी त्यांची विनंती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.