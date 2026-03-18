8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! या 10 मागण्या मान्य झाल्यास पगारात आणि पेन्शनमध्ये होणार बंपर वाढ

8th Pay Commission Salary Hike Demand: देशभरातील केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांमध्ये आठव्या वेतन आयोगासंदर्भातील चर्चा तीव्र झाली आहे. सरकारने गेल्या वर्षी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना केली असून आता त्याच्या अहवालाची प्रतीक्षा आहे, ज्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तीवेतन आणि भत्ते वाढवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान, कर्मचारी संघटनांनी आपल्या मागण्या सरकारेकडे केल्या आहेत. जर या प्रमुख मागण्या मान्य झाल्या, तर भविष्यात लाखो कर्मचाऱ्यांच्या पगारात, निवृत्तीवेतनात आणि इतर लाभांमध्ये लक्षणीय वाढ होऊ शकते..मागण्या काय?आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार, निवृत्तीवेतन आणि भत्त्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवून आणू शकतो. ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसने (AITUC) सरकारला पगारवाढ, निवृत्तीवेतन सुधारणा आणि कार्यस्थळावरील भत्त्यांसह एक सविस्तर यादी सादर केली आहे. चला कोणत्या 10 महत्त्वाच्या मागण्या आहेत ते जाणून घेऊया..1. फिटमेंट फॅक्टर 3.0 ची मागणीAITUC ने म्हटले आहे की, आठव्या वेतन आयोगातील फिटमेंट फॅक्टर किमान 3.0 असावा. फिटमेंट फॅक्टर हा एक गुणक आहे, जो कर्मचाऱ्यांचे नवीन वेतन आणि निवृत्तीवेतन वाढ निश्चित करण्यासाठी वापरला जातो. युनियनचे म्हणणे आहे की, 3.0 फिटमेंट फॅक्टर लागू केल्याने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात मोठी वाढ होऊ शकते आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारू शकते.2. वार्षिक वेतनवाढ 3% वरून 6% पर्यंत वाढवण्याची मागणीइकॉनॉमिक टाइम्समधील एका अहवालानुसार, सध्या सातव्या वेतन आयोगाअंतर्गत, सर्व 18 वेतन स्तरांवरील कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी 3% वेतनवाढ मिळते. वाढत्या महागाईशी अधिक सुसंगत राहण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगात ही वाढ किमान 6% पर्यंत वाढवावी, अशी मागणी केली आहे. या बदलाचा मोठा फायदा तरुण कामगारांना होऊ शकतो..3. पगार गणनेत कौटुंबिक घटक वाढविणे AITUC ने पगार गणनेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या कौटुंबिक घटकाचा विस्तार करण्याची मागणी केली आहे. सातव्या वेतन आयोगाने तीन-घटक सूत्र (पती, पत्नी आणि दोन मुले) विचारात घेतले होते. आता यात पालकांचा समावेश करून पाच घटकांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे.4. किमान पाच वेळा पदोन्नतीAITUC ने पदोन्नती प्रणालीत बदल करण्याची मागणी केली आहे. यात 30 वर्षांच्या सरकारी सेवेत किमान पाच पदोन्नती मिळायला हव्यात. युनियनच्या मते सध्याची प्रणाली कर्मचाऱ्यांना दीर्घ काळासाठी पदोन्नती मिळण्यापासून रोखते. परिणामी, कर्मचारी दीर्घकाळ एकाच पदावर अडकून राहतात, ज्यामुळे त्यांच्या करिअरमध्ये अडथळा येतो..5. OPS पुन्हा सुरू करण्याची मागणीMint च्या रीपोर्टनुसार, AITUC ने नॅशनल पेंशन सिस्टम (NPS) आणि यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) रद्द करण्याची करत जुनी निवृत्तीवेतन योजना (Old Pension Scheme) पुन्हा सुरू करण्याचीही मागणी केली आहे. युनियनचा युक्तिवाद आहे की निवृत्तीवेतन हा हक्क असू लाभ नाही. त्यामुळे दर पाच वर्षांनी निवृत्तीवेतनात 5% वाढ करण्याची मागणी केली आहे.6. बोनस मर्यादा रद्द करण्याची मागणीयुनियनने मागणी केली आहे की, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस (PLB) हा कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष मूळ वेतनाइतका असावा. सध्या, हा बोनस 30 दिवसांसाठी जास्तीत जास्त 7,000 रुपयांपर्यंत मर्यादित आहे. AITUC म्हणण्यानुसार या रकमेवर कोणतीही मर्यादा नसावी. सध्याची मर्यादा काढून तो किमान 18,000 किंवा किमान 30 दिवसांच्या मूळ वेतनाइतका असावा..7. अतिरिक्त लाभAITUCने काही अतिरिक्त लाभांचीही मागणी केली आहे. युनियनने जोखीम भत्ता, कॅशलेस वैद्यकीय उपचार, मासिक पाळीची रजा आणि महिलांसाठी मातृत्व रजेची मागणी केली आहे.8. कंत्राटी नोकऱ्या आणि लैटरल एंट्रीसंघटनेने कंत्राटी नोकऱ्या, आउटसोर्सिंग आणि केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये लैटरल एंट्रीला विरोध केला आहे. कर्मचाऱ्यांना नोकरीची सुरक्षितता आणि उत्तम करिअरच्या संधी मिळाव्यात यासाठी सरकारने नियमित भरतीद्वारे सुमारे 15 लाख रिक्त पदे भरावीत, अशी मागणी केली आहे..9. एकसमान वेतन रचनासर्व विभागांमध्ये एकसमान वेतन रचना लागू करावी, अशी मागणी AITUCने केली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार खाजगी क्षेत्राच्या मानकांशी जोडले जाऊ नयेत, कारण दोघांच्या जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या असतात, असेही संघटनेने म्हटले आहे. 10. पेन्शन कम्युटेशनचा कालावधी कमी करणेयुनियनने पेन्शन कम्युटेशनची रक्कम परत मिळण्याचा कालावधी कमी करण्याची मागणी केली आहे. सध्या ही रक्कम 15 वर्षांनंतर मिळते, ती 11-12 वर्षांपर्यंत कमी करावी अशी मागणी आहे. तसेच महागाई भत्ता (DA) मोजण्याच्या पद्धतीत बदल करण्याचाही प्रस्ताव दिला आहे.