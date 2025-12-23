8th Pay Commission : जानेवारीच्या पगारात 8व्या वेतन आयोगाची वाढ मिळेल का? किती वाढणार पगार? जाणून घ्या पगारवाढीबाबत मोठा अपडेट

8th Pay Commission Implementation Date 2026 : केंद्र सरकारच्या कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी येणार वर्ष खूपच महत्त्वाच ठरणार आहे. सातवा वेतन आयोग येत्या ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपणार असून, आता सर्वांचे लक्ष आठव्या वेतन आयोगाकडे लागले आहे. अशा परिस्थितीत अनेकांच्या मनात हा प्रश्न निर्माण झाला आहे की, आठव्या वेतन आयोगानुसार वाढलेला पगार जानेवारी २०२६ या पहिल्याच महिन्यात मिळेल का? या प्रश्नाचं उत्तर पुढे जाणून घेऊया..आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरूभारत सरकारने आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे. या आयोगासाठीचे नियम आणि अटी ऑक्टोबर २०२५ मध्ये मंजूर करण्यात आले होते. याचा अर्थ ८ व्या वेतन आयोगाची औपचारिक प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे. यात वेतनरचना, भत्ते आणि पेन्शनसंबंधित बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी आयोगाला सुमारे १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. त्यामुळे अंतिम अहवाल तयार होण्यासाठी वेळ लागणार असून, तो २०२६ च्या सुरुवातीला लगेच उपलब्ध होण्याची शक्यता नाही..जानेवारीपासूनच पेमेंट मिळेल का?मागील वेतन आयोगांप्रमाणेच येणाऱ्या आठव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासूनच सुरु होणार आहे. मात्र, याचा अर्थ वाढलेला पगार लगेचच जानेवारीपासून तुमच्या खात्यात जमा होईल, असं नाही. अंमलबजावणीची तारीख आणि सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रत्यक्ष पेमेंट होण्यामध्ये नेहमीच काही कालावधीचा फरक असतो..EPFO Provident Fund : घरबसल्या 1 मिनिटात तपासा आपला PF बॅलन्स! जाणून घ्या EPFO पासबुक पाहण्याचे सोपे, जलद मार्ग आणि नवीन सुविधा.किती पगारवाढ होऊ शकते?सरकारकडून अद्याप आठव्या वेतन आयोगाची कोणतेही अधिकृत आकडे जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. मात्र, मागील वेतन आयोगांच्या ट्रेंडनुसार अंदाज बांधता येतो. सहाव्या वेतन आयोगात सुमारे ४० टक्के वाढ झाली होती, तर सातव्या वेतन आयोगात २३ ते २५ टक्के वाढ झाली होती. याच आधारावर आठव्या वेतन आयोगामुळे पगारात सुमारे २० ते ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..फिटमेंट फॅक्टर किती असू शकतो?सध्याच्या म्हणजेच सातव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ इतका होता. आठव्या वेतन आयोगासाठी हा फिटमेंट फॅक्टर २.४ ते ३.० या दरम्यान असू शकतो असे म्हटले जात आहे. त्यामुळे फिटमेंट फॅक्टर जास्त ठेवण्यात आला, तर बेसिक पगारात मोठी वाढ होऊ शकते..Lionel Messi India Tour : 3 दिवसांच्या भारत दौऱ्यासाठी लिओनेल मेस्सीला किती कोटी रुपये मिळाले? पोलिस तपासात आयोजकाचा खुलासा.नवीन किमान पगार किती असू शकतो?सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा किमान बेसिक पगार १८,००० रुपये आहे. प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टरच्या आधारे नवीन किमान बेसिक पगार ४१,००० ते ५१,४८० रुपयांदरम्यान असण्याची शक्यता आहे.थोडक्यात सांगायचं झालं, तर जानेवारी २०२६ मध्येच आठव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित पगार मिळेल, अशी अपेक्षा करू नये. जानेवारीपासून आयोग लागू होईल, मात्र सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतरच याचा लाभ मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.