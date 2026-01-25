Personal Finance

Salary Hike : किमान वेतन, फिटमेंट फॅक्टर, भत्ते, पेन्शन आणि वेतन रचना हे प्रमुख मुद्दे असतील. फिटमेंट फॅक्टर २.० ते ३.२५ दरम्यान असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारवरील आर्थिक भार यामध्ये संतुलन साधणे हे मोठे आव्हान असेल.
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! आठव्या वेतन आयोगानुसार किमान 'इतका' असेल पगार, आकडा आला समोर
Latest update on 8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाची तयारी आता औपचारिकरित्या गतिमान झाली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची सर्वोच्च प्रतिनिधी संस्था असलेल्या नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (एनसी जेसीएम), स्टाफ साईडने त्यांचे निवेदन तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या संदर्भात, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे मसुदा समितीची एक महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाला सादर करायचे प्रस्ताव कसे तयार करायचे हे ठरवले जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, समिती सदस्यांना २५ फेब्रुवारीनंतर सुमारे एक आठवडा दिल्लीत राहून प्रत्येक मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यास सांगण्यात आले आहे.

