8th Pay Commission: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! आठव्या वेतन आयोगानुसार किमान 'इतका' असेल पगार, आकडा आला समोर

Latest update on 8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाची तयारी आता औपचारिकरित्या गतिमान झाली आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची सर्वोच्च प्रतिनिधी संस्था असलेल्या नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (एनसी जेसीएम), स्टाफ साईडने त्यांचे निवेदन तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या संदर्भात, २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे मसुदा समितीची एक महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाला सादर करायचे प्रस्ताव कसे तयार करायचे हे ठरवले जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, समिती सदस्यांना २५ फेब्रुवारीनंतर सुमारे एक आठवडा दिल्लीत राहून प्रत्येक मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यास सांगण्यात आले आहे..तपशील काय आहेत?एनसी जेसीएम स्टाफ साईड हा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारशी वाटाघाटी करण्यासाठी प्राथमिक मंच आहे. ही संस्था प्रत्येक वेतन आयोगासमोर कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त मागण्या मांडते. पगार, भत्ते, पेन्शन, पदोन्नती आणि सेवा अटी यासारखे सर्व प्रमुख मुद्दे या निवेदनाचा भाग आहेत. यावेळी, ८ व्या वेतन आयोगाचे कार्यालय चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ येथे देण्यात आले आहे. मसुदा समितीची बैठक फिरोजशहा रोडवरील कार्यालयात होईल, जिथे किमान वेतन, वेतन रचना, वेतनवाढ, भत्ते आणि पेन्शनशी संबंधित प्रस्तावांना अंतिम स्वरूप दिले जाईल..Eighth Pay Commission Update: आठवा वेतन आयोगाबाबत महत्वाची अपडेट! कर्मचाऱ्यांना लवकरच 'Good News' कारण....पगार किती वाढू शकतो?या संपूर्ण प्रक्रियेत सर्वात जास्त चर्चेचा मुद्दा म्हणजे फिटमेंट फॅक्टर. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे नवीन पगार निश्चित करण्यासाठी सध्याच्या मूळ पगाराचा गुणाकार केला जातो तो आकडा. उदाहरणार्थ, सध्याचा किमान मूळ पगार ₹१८,००० आहे. जर फिटमेंट फॅक्टर २.० असेल तर पगार ₹३६,००० असेल; जर तो ३.० असेल तर तो ₹५४,००० असेल; आणि जर तो ३.२५ असेल तर तो अंदाजे ₹५८,५०० पर्यंत पोहोचू शकतो. ७ व्या वेतन आयोगात, २.५७ च्या फिटमेंट फॅक्टरने किमान पगार ₹७,००० वरून ₹१८,००० पर्यंत वाढवला, म्हणून यावेळीही कर्मचाऱ्यांचे एकाच आकड्याकडे लक्ष आहे..पण तज्ञ आणि ब्रोकरेज हाऊसेस जास्त फिटमेंट फॅक्टरबद्दल सावध आहेत. काही अहवालांमध्ये ते १.८ ते २.५ दरम्यान असल्याचे दिसून येते. माजी अर्थ सचिव एस.सी. गर्ग यांनीही म्हटले आहे की मोठी वाढ सरकारवरील आर्थिक दबाव वाढवू शकते. दरम्यान, फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (एफएनपीओ) ने एक मोठा धोका पत्करला आहे आणि ३.० ते ३.२५ फिटमेंट फॅक्टर सुचवला आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की वेगवेगळ्या स्तरांवर वेतनातील तफावत दूर करण्यासाठी वेगवेगळे फिटमेंट फॅक्टर आवश्यक आहेत. ८ वा वेतन आयोग कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा सरकारच्या खिशात कसे संतुलित करतो हे पाहणे मनोरंजक असेल..