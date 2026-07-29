Personal Finance

8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाआधीच सरकारचा मोठा धक्का! ‘या’ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ नाही

MACP Scheme : हा मुद्दा राज्यसभेत खासदार संजय सिंह यांनी उपस्थित केला होता.राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. सध्याच्या कर्मचाऱ्यांना ८ व्या वेतन आयोगाकडून MACP अपग्रेड ३ वरून ५ करण्याची अपेक्षा आहे.
Central government employees

Central government employees

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

केंद्र सरकारचे कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र, या प्रतीक्षेच्या काळातच सरकारकडून आलेल्या एका माहितीमुळे अनेक माजी कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली आहे. पदोन्नतीशी संबंधित असलेल्या महत्त्वपूर्ण 'MACP' (मॉडिफाइड ॲश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेशन) योजनेबाबत सरकारने संसदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एका विशिष्ट कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही.

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