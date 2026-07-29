8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाआधीच सरकारचा मोठा धक्का! ‘या’ कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीचा लाभ नाही

केंद्र सरकारचे कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र, या प्रतीक्षेच्या काळातच सरकारकडून आलेल्या एका माहितीमुळे अनेक माजी कर्मचाऱ्यांची निराशा झाली आहे. पदोन्नतीशी संबंधित असलेल्या महत्त्वपूर्ण 'MACP' (मॉडिफाइड ॲश्युअर्ड करिअर प्रोग्रेशन) योजनेबाबत सरकारने संसदेत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, एका विशिष्ट कालावधीत निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा कोणताही लाभ मिळणार नाही..'MACP योजना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. तरीही, केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, सहाव्या वेतन आयोगाच्या काळात विशेषतः १ जानेवारी २००६ ते ३१ ऑगस्ट २००८ दरम्यान निवृत्त झालेले केंद्र सरकारचे नागरी कर्मचारी MACP योजनेच्या लाभांसाठी पात्र ठरणार नाहीत..8th Pay Commission : खुशखबर ! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणार तब्बल ३३८ टक्क्यांपर्यंत वाढ, जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट.या कर्मचाऱ्यांना का वगळण्यात आले?राज्यसभेचे खासदार संजय सिंह यांनी २३ जुलै २०२६ रोजी संसदेत हा प्रश्न उपस्थित केला. त्यांनी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्तीवेतन मंत्रालयाला विचारले की, २००६ ते २००८ दरम्यान निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना MACP योजनेचा लाभ का देण्यात आला नाही..या प्रश्नाला उत्तर देताना, राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की, केंद्र सरकारने सहाव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनुसार १ सप्टेंबर २००८ पासून MACP योजना लागू केली होती. मंत्र्यांनी सांगितले, "१ जानेवारी २००६ ते ३१ ऑगस्ट २००८ या काळात ही योजना अस्तित्वात नसल्यामुळे, ती लागू करण्याचा किंवा त्या काळात कार्यरत असलेल्या किंवा निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना तिचे लाभ देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.".MACP म्हणजे काय?MACP हा पर्याय विशेषतः 'गट-क' (Group C) आणि 'गट-ड' (Group D) कर्मचाऱ्यांसाठी एक आधार ठरतो, कारण त्यांना पदोन्नतीसाठी अनेकदा मर्यादित संधी असतात. या योजनेअंतर्गत, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याला सलग १० वर्षे पदोन्नती मिळाली नाही, तर त्यांना नियमित सेवेची १०, २० आणि ३० वर्षे पूर्ण केल्यावर किंवा एकाच 'ग्रेड पे'मध्ये १० वर्षे घालवल्यावर तीन आर्थिक सुधारणा (वेतन वाढ) दिल्या जातात. .या निर्णयामुळे पूर्वी निवृत्त झालेले कर्मचारी कदाचित निराश झाले असतील, तरीही सध्या कार्यरत असलेल्या कर्मचारी संघटनांना ८ व्या वेतन आयोगाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत. सध्या, 'नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी' (NC-JCM) आणि 'ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन' यांसारख्या प्रमुख कर्मचारी संघटनांनी ८ व्या वेतन आयोगाकडे आपली निवेदने सादर केली आहेत. या निवेदनांमधील एक प्रमुख मागणी म्हणजे MACP योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या 'अपग्रेडेशन्स'ची (पदोन्नती-सदृश लाभांची) संख्या तीनवरून पाचपर्यंत वाढवणे ही आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.