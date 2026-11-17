आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला वर्षभरापेक्षा अधिक कालावधी झाला असून, या काळात आयोगाने विविध कर्मचारी संघटनांशी चर्चा केली आहे. मात्र, अद्याप काही संघटनांना आपल्या मागण्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या समस्या आयोगासमोर मांडायच्या आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनने (AIRF) आयोगाच्या अध्यक्ष न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्याकडे चर्चेसाठी आणखी दोन दिवसांचा वेळ मागितला आहे. दुसरीकडे, ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशनची (AIDEF) १८ नोव्हेंबर रोजी आठव्या वेतन आयोगासोबत बैठक होणार आहे. या बैठकीत संरक्षण विभागातील नागरी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासह पेन्शन, भत्ते, विमा आणि पदोन्नतीसंदर्भातील विविध मागण्या मांडल्या जाणार आहेत..रेल्वे कर्मचारी संघटनेने मागितला दोन दिवसांचा वेळईटीच्या वृत्तानुसार, ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशनचे सरचिटणीस शिव गोपाल मिश्रा यांनी १२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी पत्र लिहून आठव्या वेतन आयोगाकडे चर्चेसाठी दोन अतिरिक्त दिवस देण्याची विनंती केली आहे. या संघटनेने यापूर्वीही आयोगासोबत चर्चा केली आहे. ३१ ऑक्टोबर रोजी संघटनेची आयोगासोबत शेवटची चर्चा झाली होती. तसेच, याच वर्षी १० ऑक्टोबर रोजी संघटनेने आपले निवेदनही आयोगाकडे सादर केले होते.वैद्यकीय विभाग, वाहतूक विभाग, मंत्रालयीन कर्मचारी आणि तांत्रिक विभागातील पर्यवेक्षकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध अडचणी व मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यासाठी AIRF ने अतिरिक्त वेळ मागितला आहे. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या विविध संवर्गांशी संबंधित प्रश्न आयोगासमोर मांडण्याची संघटनेची भूमिका आहे..संरक्षण विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीची मागणीदरम्यान, ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन १८ नोव्हेंबर रोजी आठव्या वेतन आयोगासमोर आपले मागण्यांचे निवेदन मांडणार आहे. या संघटनेने किमान वेतन ६९ हजार रुपये करण्याची प्रमुख मागणी तयार केली आहे. त्यासाठी पाच सदस्यांच्या कुटुंबाचा निकष विचारात घेऊन ३.८३ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे..पदोन्नती, जोखीम भत्ता आणि विम्यासंदर्भात प्रस्तावकर्मचाऱ्यांना ३० वर्षांच्या सेवाकाळात किमान पाच पदोन्नती किंवा आश्वासित करिअर प्रगती (एसीपी) मिळावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. तसेच, धोकादायक आणि प्रतिकूल परिस्थितीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दरमहा १० हजार रुपये जोखीम व कठीण परिस्थिती भत्ता देण्याचा प्रस्ताव आहे.कर्मचाऱ्यांच्या समूह विम्याची रक्कम वाढवण्याची मागणीही करण्यात येणार आहे. कर्तव्यावर असताना अपघातात मृत्यू झाल्यास संबंधित कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबाला दोन कोटी रुपये अनुग्रह अनुदान मिळावे, अशी संघटनेची भूमिका आहे. याशिवाय, अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्यांचे प्रमाण १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली जाणार आहे..Diesel Windfall Tax: डिझेलवरील कराचा मोठा झटका! प्रतिलिटर १४ रुपये शुल्क... सरकारच्या निर्णयामागचं गणित काय?.जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा आग्रहराष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) आणि एकीकृत पेन्शन योजना (यूपीएस) रद्द करून जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) पुन्हा लागू करण्याची मागणीही निवेदनात असेल. कम्युटेड पेन्शन पूर्ववत करण्याचा कालावधी सध्याच्या १५ वर्षांवरून १२ वर्षांपर्यंत कमी करावा आणि दर पाच वर्षांनी पेन्शनमध्ये वाढ करावी, असा प्रस्ताव संघटना मांडणार आहे..यासोबतच कर्मचाऱ्यांना आधुनिक वैद्यकीय उपचार, शस्त्रक्रिया आणि इतर आरोग्य सुविधांसह कॅशलेस वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात येणार आहे. ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉइज फेडरेशन ही संघटना सुमारे ५० हजार संरक्षण विभागातील नागरी कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करते. त्यामुळे १८ नोव्हेंबरच्या बैठकीत या कर्मचाऱ्यांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे..Gold Rate: सोन्या-चांदीच्या भावात मोठी घसरण, गुंतवणूकदारांनाही खरेदीची संधी; लग्नसराईच्या तोंडावर ग्राहकांना दिलासा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.