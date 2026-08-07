8th Pay Commission : कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी मोठी बातमी; आठव्या वेतन आयोगात नेमकं काय ठरणार?, चर्चा निर्णायक टप्प्यात

आठवा वेतन आयोग आता आपल्या १८ महिन्यांच्या कार्यकाळातील दुसऱ्या टप्प्यात पोहोचला असून, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी आगामी काही महिने महत्त्वाचे ठरणार आहेत. आयोगाने आतापर्यंत विविध हितधारकांशी नऊ महिन्यांहून अधिक काळ चर्चा आणि सल्लामसलत केली आहे. पुढील टप्प्यात निवृत्तीवेतन, सेवानिवृत्ती लाभ आणि सेवानिवृत्तीनंतर मिळणाऱ्या सुविधांशी संबंधित मुद्द्यांवर विशेष लक्ष केंद्रित होण्याची शक्यता आहे..दिल्लीतून सल्लामसलतीच्या पुढील फेरीला सुरुवात३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी स्थापन झालेल्या आठव्या वेतन आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई आहेत. प्राध्यापक पुलक घोष हे आयोगाचे सदस्य असून, पंकज जैन सदस्य-सचिव आहेत. आयोगाच्या सल्लामसलतीची पुढील फेरी दिल्लीत होणार असून, या बैठका १० ऑगस्टपर्यंत सुरू राहतील.यानंतर चेन्नई, पुदुचेरी, चंदीगड आणि जयपूर येथे कर्मचारी संघटनांसोबत चर्चा केली जाणार आहे. जयपूरमध्ये ३१ ऑगस्ट आणि १ सप्टेंबर रोजी बैठका नियोजित करण्यात आल्या आहेत..NC-JCMच्या निवेदनाकडे लक्षया सल्लामसलत प्रक्रियेत राष्ट्रीय परिषद-संयुक्त सल्लागार मंच अर्थात NC-JCMने सादर केलेले निवेदन महत्त्वाचे ठरणार आहे. केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी सेवानिवृत्ती सुरक्षा अधिक मजबूत करणे, निवृत्तीवेतनात समानता आणणे तसेच सेवानिवृत्तीनंतरचे कल्याण सुधारण्याच्या उद्देशाने या निवेदनात विविध प्रस्ताव मांडण्यात आले आहेत..8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी ! फिटमेंट फॅक्टरवर सरकारने पहिल्यांदाच मांडली अधिकृत भूमिका; संसदेत काय सांगितले?.सर्व सूचना विचारात घेतल्यानंतर अंतिम शिफारसीकर्मचारी संघटना आणि निवृत्तीवेतनधारकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना आणि मागण्यांचा आढावा घेतल्यानंतर आयोग आपल्या अंतिम शिफारसी तयार करणार आहे. आयोग मे किंवा जून २०२७ पर्यंत आपला अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करू शकेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे. अहवाल मिळाल्यानंतर केंद्र सरकार त्याचा आढावा घेऊन वेतन, भत्ते, निवृत्तीवेतन तसेच इतर सेवाशर्तींबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहे..फिटमेंट फॅक्टर ठरणार महत्त्वाचा मुद्दाआठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेत फिटमेंट फॅक्टरकडेही कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष राहणार आहे. सहाव्या वेतन आयोगाने १.८६ फिटमेंट फॅक्टरची शिफारस केली होती, तर सातव्या वेतन आयोगात २.५७ फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारसींमध्ये फिटमेंट फॅक्टर काय राहतो, याकडे कर्मचारी बारकाईने पाहत आहेत..जुन्या पेन्शनसह किमान पेन्शन वाढीची मागणीNC-JCMने आपल्या निवेदनातून अनेक प्रमुख मागण्या आयोगासमोर मांडल्या आहेत. त्यामध्ये जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करण्याची मागणी महत्त्वाची आहे. या योजनेमुळे कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर निश्चित पेन्शन मिळते.तसेच विद्यमान निवृत्तीवेतनधारकांसाठी किमान पेन्शन दरमहा ₹१०,००० करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. सध्या किमान पेन्शनची रक्कम ₹९,००० असून, कर्मचारी संघटनांच्या मते ती अपुरी आहे.वेतन आयोग साधारणपणे दहा वर्षांच्या अंतराने स्थापन केला जातो. त्याच्या शिफारशींच्या आधारे सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन याबाबत पुढील दशकासाठी निर्णय घेतले जातात. त्यामुळे आठव्या वेतन आयोगाच्या सल्लामसलतीपासून अंतिम शिफारसीपर्यंतच्या प्रत्येक टप्प्याकडे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे लक्ष लागले आहे..8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात ट्विस्ट! निवृत्तीवेतनधारकांच्या ८ प्रमुख मागण्या; वेतन रचनेत होणार बदल?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.