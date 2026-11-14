8th Pay Commission: 8वा वेतन आयोग लागू होण्याआधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचं काय होणार? एरिअर्स आणि वाढीव पेन्शन मिळणार की नाही?

8th Pay Commission pension update: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि भत्त्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. या आयोगाच्या शिफारशी कधी लागू होणार आणि त्यानुसार पगार-पेन्शनमध्ये किती वाढ होणार, याकडे लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचं लक्ष लागलं आहे. विशेषतः जे कर्मचारी लवकरच निवृत्त होणार आहेत किंवा नुकतेच रिटायर झाले आहेत, त्यांच्या मनात एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. आठवा वेतन आयोग लागू होण्याआधी निवृत्त झाल्यास वाढीव पेन्शन आणि थकबाकी म्हणजेच एरिअर्सचा लाभ मिळणार की आर्थिक नुकसान सहन करावं लागणार?.आठव्या वेतन आयोगाच्या कामकाजासाठी सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी टर्म्स ऑफ रेफ्रेन्स (ToR) जारी केले होते. आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी 18 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. या काळात आयोगाने कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या संघटनांशी चर्चा करून त्यांच्या मागण्या आणि अपेक्षा जाणून घेतल्या आहेत.दरम्यान, सरकार हा आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीची तारीख आणि अंतिम निर्णय अद्याप सरकारच्या घोषणेवर अवलंबून आहे..Gold Rate Today: लग्नसराई सुरू होण्याआधी सोन्याचे भाव कोसळले! 10 महिन्यांतील सर्वात स्वस्त सोनं; तुमच्या शहरात सोनं किती रुपयांनी स्वस्त?.निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मागणीनिवृत्त कर्मचाऱ्यांची संघटना रिटायर्ड एम्प्लॉईज वेलफेयर असोसिएशनने सप्टेंबर 2026 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आठव्या वेतन आयोगाच्या लाभांबाबत मागणी केली होती. 1 जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त झालेल्या पेन्शनधारकांना आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनाही पेन्शन सुधारणेचा लाभ मिळावा, अशी संघटनेची मागणी आहे. यासाठी आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफ्रेन्समध्ये आवश्यक बदल करण्याची मागणीही करण्यात आली होती..रिटायरमेंटपूर्वी आयोग लागू झाला नाही तर?एखादा कर्मचारी आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होण्यापूर्वी निवृत्त झाला, तर त्याला थकबाकी म्हणजेच एरिअर्स मिळणार की नाही, हे सरकारच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल. उदाहरणार्थ, एखादा कर्मचारी 2027 मध्ये निवृत्त झाला आणि सरकारने आठवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला, तर 1 जानेवारी 2026 पासून निवृत्तीच्या तारखेपर्यंतची पात्र थकबाकी मिळू शकते. मात्र, यासाठी सरकारचा अंतिम आदेश आणि त्यातील अटी महत्त्वाच्या असतील..US Flight Chaos: अमेरिकेत एकाच वेळी सर्व विमानांची उड्डाणे थांबवली! 9/11 नंतर पहिल्यांदाच अशी घटना? नेमकं काय घडलं?.रिटायरमेंटनंतरही वाढीव पेन्शन मिळू शकते?आठव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये केवळ कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि भत्तेच नव्हे, तर पेन्शनमध्येही सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. सरकारने पेन्शनधारकांसाठी वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यास आधीच निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पेन्शनमध्येही वाढ होऊ शकते. त्यामुळे आधी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांना सरकारच्या अधिकृत घोषणेची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.