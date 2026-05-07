8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत नवी अपडेट समोर, पुण्यातील बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय

आठव्या वेतन आयोगाच्या टीमने महाराष्ट्रात महत्त्वाची बैठक घेतली आहे. ४ आणि ५ मे रोजी पुण्यात झालेल्या या बैठकीत विविध कर्मचारी संघटनांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी महाराष्ट्र राज्य पेन्शन संघटनेने (MSOPO) आपल्या प्रमुख मागण्या मांडल्या, ज्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या वेतनश्रेणीची चर्चा पुन्हा तीव्र झाली आहे. संघटनेच्या प्रतिनिधींनी आठव्या वेतन आयोगासमोर खालील प्रमुख मागण्या केल्या. .बेसिक सॅलरीमध्ये मोठी वाढसध्याची बेसिक सॅलरी १८,००० रुपयांवरून ६५,००० रुपये करण्याची मागणी.फिटमेंट फॅक्टरमध्ये वाढ: सध्याचा २.५७ चा फिटमेंट फॅक्टर ३.८ करण्याचा प्रस्ताव.HRA मध्ये वाढ: १०% वरून १२%, २०% वरून २४% आणि ३०% वरून ३६% करण्याची मागणी.TA आणि DA यामध्येही लक्षणीय वाढ करण्यात यावी.फॅमिली युनिट ३ वरून ५ करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली. .जुनी पेन्शन योजनेची जोरदार मागणीकर्मचारी संघटनांनी सर्वात मोठी मागणी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची केली आहे. यासाठी ८५ लाख कर्मचाऱ्यांनी एकत्रितपणे आवाज उठवला आहे. याशिवाय, नोकरीदरम्यान कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूच्या बाबतीत कुटुंबाला ५० टक्के फॅमिली पेन्शन देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे..8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगात नवीन पे स्केलचा प्रस्ताव, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात स्तरानुसार होणार तब्बल 'इतकी' वाढ,पाहा यादी .या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या इतर अनेक मुद्द्यांवरही सविस्तर चर्चा झाली. आठव्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारशी येत्या काही महिन्यांत अपेक्षित आहेत. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसह राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनाही या शिफारशी लागू होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..कर्मचाऱ्यांना आशा MSOPO ने सांगितले की, आठव्या वेतन आयोगामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा होईल आणि जुनी पेन्शन योजना लागू झाल्यास सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळेल.