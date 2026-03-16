8th Pay Commission : सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ३५ % वाढ होणार ? मोठी अपडेट समोर

भारत सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या प्रक्रियेला अधिकृतपणे गती दिली आहे. लाखो केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचारीयांच्या वेतन, पेंशन आणि भत्त्यांमध्ये मोठ्या बदलांची शक्यता आहे. अर्थ मंत्रालयाने कर्मचारी, पेंशनधारक, कर्मचारी संघटना आणि इतर संबंधित पक्षांकडून सूचना मागवण्यासाठी एक ऑनलाइन पोर्टल सुरू केले आहे.ऑनलाइन सूचना सादर करण्याची मुदत ३० एप्रिल २०२६ पर्यंत खुली आहे. सूचना अधिकृत वेबसाइट 8cpc.gov.in किंवा MyGov पोर्टल (innovateindia.mygov.in) वर सादर करता येईल. .नवीन वेतन रचना १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल. यामुळे उशीर झाल्यास कर्मचाऱ्यांना एरियर्स मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी २०२७ किंवा त्यानंतर होऊ शकते. तज्ञ आणि कर्मचारी संघटनांच्या अंदाजानुसार, वेतनात २० ते ३५ टक्के वाढ होऊ शकते. फिटमेंट फॅक्टर २.४ ते ३.० (काही संघटना ३.० ते ३.२५ पर्यंत मागणी करत आहेत) दरम्यान असण्याची शक्यता आहे.७ व्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर २.५७ होता, ज्यामुळे सरासरी २३-२५% वाढ झाली. ६ व्या आयोगात सरासरी ४०% वाढ झाली होती.समजा किमान मूळ वेतन सध्या १८,००० रुपये असेल नवीन आयोगात ते ३०,००० किंवा त्याहून अधिक होऊ शकते..8th Central Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट ! महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ५०% DA मर्जर होणार ?.काही कर्मचारी संघटना ५०% DA ला बेसिक पे मध्ये विलीन करण्याची आणि इंटरिम रिलीफची मागणी करत आहेत. कुटुंबाच्या युनिट्स ३ ऐवजी ५ करण्याची चर्चा आहे, ज्यामुळे फिटमेंट फॅक्टर वाढू शकतो. युनियन बजेट २०२६ मध्ये ८ व्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही विशिष्ट घोषणा झाली नाही. DA मध्ये साधारण वाढ अपेक्षित आहे, पण मुख्य बदल आयोगाच्या शिफारशींनंतर येतील.