8th Pay Commission : आठवा वेतन आजपासून लागू,सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार किती वाढणार? जाणून घ्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आठव्या वेतन आयोगाला मंजुरी दिली आहे. हा आयोग आज १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होईल. केंद्र सरकारचे कर्मचारी आता पगारवाढ, पेन्शन आणि फिटमेंट घटकांसारख्या समस्यांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. आठवा वेतन आयोग केंद्र सरकारच्या सेवारत आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन सुधारित करेल. पगारवाढीबरोबरच, आयोग महागाई लक्षात घेऊन महागाई भत्ता (डीए) देखील समाविष्ट करणार आहे. .असे वृत्त आहे की अंदाजे ५ दशलक्ष केंद्रीय सरकारी कर्मचारी (संरक्षण कर्मचाऱ्यांसह) आणि अंदाजे ६.५ दशलक्ष निवृत्त पेन्शनधारक (संरक्षण निवृत्तांसह) या आयोगाद्वारे कव्हर केले जातील. सरकार दर दहा वर्षांनी एक वेतन आयोग स्थापन करते, जो कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचे आणि पेन्शनचे मूल्यांकन आणि सुधारणा करतो. .कोणाच्या पगारात सर्वात जास्त वाढ होईल?नवीन वेतन आयोगाच्या अंमलबजावणीनंतर, सर्व कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या मूळ पगारात लक्षणीय वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आठव्या वेतन आयोगांतर्गत पगारवाढ प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या पातळीनुसार बदलण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे १८ स्तर आहेत—.8th Pay Commission: आठव्या वेतन आयोगाबाबत सरकारचं मोठं विधान; कर्मचाऱ्यांची 'ही' मागणी फेटाळून लावली.स्तर १: प्रवेश-स्तर/गट ड कर्मचारीस्तर २-९: गट क कर्मचारीस्तर १०-१२: गट ब कर्मचारीस्तर १३-१८: गट अ कर्मचारीजर फिटमेंट फॅक्टर २.१५ वर सेट केला असेल, जो तज्ञ सध्या योग्य मानतात, तर त्यानुसार मूळ पगार वाढेल.फिटमेंट फॅक्टर २.१५ वर सेट केल्यास त्यांचा मूळ पगार किती वाढेल ते येथे आहे:स्तर १ - सध्याचा पगार: १८,००० रुपये; वाढलेला पगार: ३८,७०० रुपये (फरक: २०,७०० रुपये)पातळी ५ - सध्याचा पगार: २९,२०० रुपये; वाढलेला पगार: ६२,७८० रुपये (फरक: ३३,५८० रुपये)पातळी १० - सध्याचा पगार: ५६,१००रुपये ; वाढलेला पगार: १,२०,६१५ रुपये (फरक: ६४,५१५ रुपये)पातळी १५ - सध्याचा पगार: १,८२,२०० रुपये ; वाढलेला पगार: ३,९१,७३० रुपये (फरक: २,०९,५३० रुपये)पातळी १८ - सध्याचा पगार: २,५०,००० रुपये ; वाढलेला पगार: ५,३७,५०० रुपये (फरक: २,०९,५३० रुपये).