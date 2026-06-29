8th Pay Commission : खुशखबर ! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणार तब्बल ३३८ टक्क्यांपर्यंत वाढ, जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट

8th Pay Commission Timeline and Key Developments : सध्या केंद्र सरकारचे सुमारे १.२ कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनर्स ८व्या वेतन आयोगाच्या अहवालाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये स्थापन झालेल्या या आयोगाला १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून, आतापर्यंत सुमारे आठ महिने उलटले आहेत. या कालावधीत आयोगाने अनेक महत्त्वाच्या बैठका घेतल्या आहेत.वेतन सुधारणा या आयोगाच्या अंतिम अहवालावर अवलंबून असल्याने कर्मचारी आणि पेन्शनधारक संघटनांमध्ये मोठी चर्चा सुरू आहे..महागाई भत्ता गणनेत बदलाची मागणी'ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन'ने महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) यांच्या गणना पद्धतीत बदल करण्याची मागणी केली आहे. सध्या केंद्र सरकार वर्षातून दोनदा DA जाहीर करते. वाढत्या महागाईचा सामना करण्यासाठी आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन बाजारातील परिस्थितीशी सुसंगत ठेवण्यासाठी ही व्यवस्था आहे. संघटनेने या पद्धतीत सुधारणा करून कर्मचाऱ्यांना अधिक लाभ देण्याची मागणी केली आहे. .अपेक्षित वेतन वाढ आणि फिटमेंट फॅक्टर८व्या वेतन आयोगात मूलभूत वेतनात मोठी सुधारणा अपेक्षित आहे. यात फिटमेंट फॅक्टर ही महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. सध्या १.९१ ते ३.८३ या दरम्यानच्या फिटमेंट फॅक्टरवर चर्चा सुरू असल्याचे सूत्रांकडून समजते. काही अंदाजानुसार मूलभूत वेतनात ९२ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते. .उदाहरण सध्याच्या ३४,६५० रुपये मूलभूत वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्याचे वेतन वाढून ६८,९४० रुपये होण्याची शक्यता आहे. जर आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर ४.३८ निश्चित केला तर लेव्हल १७ ग्रेडमधील कर्मचाऱ्यांचे मूलभूत वेतन ९,८५,५०० रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. ही ३३८ टक्क्यांपर्यंतची वाढ असेल. यामुळे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक संघटना उच्च .8th Pay Commission : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी खुशखबर ! 'हा' फॉर्म्युला लागू होताच खात्यात जमा होणार ५३ लाखांची रक्कम.थकबाकीची शक्यताअहवालांनुसार, ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी २०२७ च्या मध्यापर्यंत लागू होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०२६ पासून अहवाल लागू होईपर्यंतची थकबाकी मिळेल. फिटमेंट फॅक्टर १.९२ धरल्यास २४ महिन्यांची थकबाकी ₹२ लाख ते ₹१७ लाख या दरम्यान असू शकते. ही रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या ग्रेड पे आणि सध्याच्या वेतन संरचनेवर अवलंबून राहील.केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी ही सुधारणा मोठा दिलासा देणारी ठरेल, असे मत व्यक्त केले जात आहे. मात्र, अंतिम निर्णय आयोगाच्या अहवालावरच अवलंबून असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.