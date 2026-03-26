8th Pay Commission Update : सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपणार ? आठव्या वेतन आयोगाच्या रिपोर्टबाबत सरकारकडून मोठी अपडेट !

Pension Revision : आयोग १८ महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहे. वेतन, भत्ते (DA) आणि पेन्शन रचनेत मोठे बदल सुचवले जाण्याची शक्यता आहे. सुधारित वेतन १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Central government employees discussing the upcoming 8th Pay Commission report and its expected impact on salary, DA, and pension benefits.

Yashwant Kshirsagar
केंद्र सरकारचे कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांसाठी ८ व्या वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. लोकसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना, अर्थ मंत्रालयाने ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना, वेतन रचना, निवृत्तीवेतनात प्रस्तावित बदल आणि अहवाल सादर करण्याची कालमर्यादा यांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

Related Stories

No stories found.