8th Pay Commission Update : सरकारी कर्मचाऱ्यांची प्रतीक्षा संपणार ? आठव्या वेतन आयोगाच्या रिपोर्टबाबत सरकारकडून मोठी अपडेट !

1. केंद्र सरकारने ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. 2. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत याबाबत माहिती दिली. 3. आयोगाच्या शिफारशी १८ महिन्यांच्या आत सादर केल्या जातील. 4. कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांचा समावेश होणार आहे. 5. सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे..केंद्र सरकारचे कर्मचारी तसेच पेन्शनधारकांसाठी ८ व्या वेतन आयोगाबाबत एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. लोकसभेत उपस्थित करण्यात आलेल्या एका प्रश्नाला लेखी उत्तर देताना, अर्थ मंत्रालयाने ८ व्या वेतन आयोगाची स्थापना, वेतन रचना, निवृत्तीवेतनात प्रस्तावित बदल आणि अहवाल सादर करण्याची कालमर्यादा यांबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. .वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीची आतुरतेने वाट पाहत असाल, तर ही अपडेट माहिती तुमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक बाबींवर थेट परिणाम करणाऱ्या मुद्द्यांबाबत, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत शेअर केलेले मुख्य तपशील नेमके काय आहेत ते जाणून घेऊया. .खासदार ए. राजा यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारने ८ व्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीच मंजूर केला आहे. सरकारने या आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्तीही केली आहे. हा आयोग सध्या आपला अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेत असून, यामध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन यांशी संबंधित सर्व पैलूंचा समावेश केला जात आहे. .रिपोर्ट कधी प्रसिद्ध होणार ? अर्थ मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, ८ वा वेतन आयोग आपल्या स्थापनेपासून १८ महिन्यांच्या आत सरकारकडे आपल्या शिफारशी सादर करेल. ही कालमर्यादा कर्मचाऱ्यांना नवीन वेतन आणि निवृत्तीवेतन रचना लागू होण्यासाठी किती काळ वाट पाहावी लागेल, याचा एक अंदाज देते. एकदा अहवाल सादर झाला की, सरकार त्याचे पुनरावलोकन करेल आणि त्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. याचा अर्थ असा की, या घडामोडींसाठी आता कर्मचारी एका निश्चित कालमर्यादेची अपेक्षा करू शकतात..मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ८ वा वेतन आयोग (8th CPC) मूळ वेतन (Basic Pay), महागाई भत्ता (DA) आणि निवृत्तीवेतन यांच्या संपूर्ण रचनेचे पुनरावलोकन करेल आणि त्यात महत्त्वपूर्ण बदलांचे प्रस्ताव मांडेल. तथापि, याचा नेमका आर्थिक परिणाम—किंवा यामुळे सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडेल हे आयोग आपला अहवाल सादर करेपर्यंत आणि सरकारने तो स्वीकारेपर्यंत स्पष्ट होणार नाही. .8th Central Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाबाबत मोठी अपडेट समोर, सरकारने जारी केली ही महत्त्वाची नोटीस.सुधारित वेतनश्रेणी १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे; तरीही, या संदर्भातील अंतिम निर्णय पूर्णपणे अहवालाचे सादरीकरण आणि त्यानंतर मिळणारी मंजुरी यावरच अवलंबून असेल. जर ८ व्या वेतन आयोगांतर्गत २.० ते २.५७ च्या दरम्यान असलेला 'फिटमेंट फॅक्टर' लागू करण्यात आला, तर तुमच्या मूळ पगारात लक्षणीय बदल दिसून येऊ शकतो.