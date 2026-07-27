Personal Finance

8th Pay Commission Update : कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी ! वेतनवाढ किती होणार ? ८ व्या वेतन आयोगाच्या कामाला वेग, ५ अपडेट्स समोर

Salary Hike : कर्मचारी संघटना आणि पेन्शनधारकांकडून मेमोरँडम व मागण्या स्वीकारून त्यांचा अभ्यास सुरू आहे.फिटमेंट फॅक्टर हा वेतनवाढीचा मुख्य घटक असून यावर सर्वांचे लक्ष केंद्रित आहे.
8th Pay Commission

Central Government Employees

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेची लाट बऱ्याच दिवसांपासून उसळली आहे. आयोगाचे काम आता महत्त्वाच्या टप्प्यात पोहोचले असून सॅलरी, पेन्शन, भत्ता आणि इतर सुविधांबाबत मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.

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