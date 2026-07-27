8th Pay Commission Update : कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी ! वेतनवाढ किती होणार ? ८ व्या वेतन आयोगाच्या कामाला वेग, ५ अपडेट्स समोर

8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांमध्ये आठव्या वेतन आयोगाच्या चर्चेची लाट बऱ्याच दिवसांपासून उसळली आहे. आयोगाचे काम आता महत्त्वाच्या टप्प्यात पोहोचले असून सॅलरी, पेन्शन, भत्ता आणि इतर सुविधांबाबत मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत..न्यायमूर्ती रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी आयोगाची अधिकृत स्थापना झाली. यापूर्वी २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयोगाच्या कार्यअटींना मंजुरी दिली होती. आयोगाला शिफारसी सादर करण्यासाठी १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असून ऑगस्ट २०२६ पर्यंत निम्मा कालावधी पूर्ण होणार आहे. .गेल्या काही महिन्यांत आयोगाने देशभरातील कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक संघटना आणि विविध कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा व बैठका घ्यायला सुरुवात केली आहे. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून कर्मचारी संघटनांकडून मेमोरँडम स्वीकारले गेले असून त्यावरील सूचना व मागण्यांचा अभ्यास सुरू आहे. .8th Pay Commission : खुशखबर ! सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात होणार तब्बल ३३८ टक्क्यांपर्यंत वाढ, जाणून घ्या संपूर्ण अपडेट.केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे सर्वाधिक लक्ष फिटमेंट फॅक्टरकडे लागले आहे. वेतनवाढ ठरवताना हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. सहाव्या वेतन आयोगात फिटमेंट फॅक्टर १.८६ होता, तर सातव्यात तो २.५७ करण्यात आला. यंदा BPMS आणि NC-JCM सारख्या संघटनांनी फिटमेंट फॅक्टर ३.५ किंवा त्याहून अधिक ठेवण्याची मागणी केली आहे. मात्र आयोग आर्थिक बाबी, संघटनांच्या सूचना आणि सरकारची आर्थिक परिस्थिती यांचा सखोल विचार करून निर्णय घेणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.