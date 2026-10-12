8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दसऱ्यानंतर मुंबईत महत्त्वाची बैठक; पगारवाढ आणि DAबाबत काय चर्चा होणार?

8th Pay Commission Meeting in Mumbai Update: देशातील केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या कामाला सध्या चांगलाच वेग आला असून, ऑक्टोबर महिन्यात बेंगळुरूमध्ये बैठक घेतल्यानंतर लगेचच आयोगाची महत्त्वाची बैठक मुंबईत होणार आहे. दसऱ्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी ही बैठक होणार असल्याने याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे..दसऱ्यानंतर 22 आणि 23 ऑक्टोबर रोजी ही बैठक होणार आहे. या बैठकीत कर्मचारी संघटना, फेडरेशन, पेन्शनर्स असोसिएशन आणि इतर संबंधित घटकांचे प्रतिनिधी आपली मते मांडतील. वेतन, भत्ते आणि पेन्शनमधील संभाव्य बदलांबाबत त्यांच्या सूचना घेतल्या जाणार आहेत. त्यानंतर या सूचना आणि उपलब्ध आकडेवारीचा अभ्यास करून आयोग पुढील शिफारशी तयार करणार आहे. मुंबईतील बैठकीसाठी अपॉइंटमेंट घेण्याची अंतिम तारीख 10 ऑक्टोबर 2026 निश्चित करण्यात आली होती..Petrol Diesel Price: सणासुदीत पेट्रोल-डिझेल महागलं! जिओ-बीपीच्या दरवाढीनंतर सरकारी पंपांवर किती भाव? महाराष्ट्रातील नवे दर पाहा.रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजाचाही आढावाआठव्या वेतन आयोगाच्या या मुंबई दौऱ्यादरम्यान आयोगाकडून मध्य रेल्वेच्या विविध विभागांना भेट देण्याचीही योजना आहे. या भेटीत रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे स्वरूप आणि कामाच्या ठिकाणची परिस्थिती समजून घेण्यावर भर दिला जाऊ शकतो. कर्मचाऱ्यांच्या प्रत्यक्ष कामाच्या परिस्थितीचा विचार करून वेतन आणि इतर सुविधांबाबत योग्य शिफारशी तयार करण्यासाठी हा आढावा महत्त्वाचा ठरू शकतो..आठवा वेतन आयोग कधीपासून सक्रिय झाला?गेल्या वर्षी आठव्या वेतन आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर आयोगाने यावर्षी आपले काम सुरू करून देशातील विविध ठिकाणी बैठका घेण्यास सुरुवात केली. यापूर्वी देहरादून, दिल्ली आणि उत्तर प्रदेशसह विविध भागांत बैठका झाल्या आहेत.या प्रक्रियेत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, महागाई भत्ता (DA), महागाई दिलासा (DR), घरभाडे भत्ता (HRA), वार्षिक वेतनवाढ, पदोन्नती आणि इतर सुविधांशी संबंधित मुद्द्यांचा विचार केला जात आहे..Bank Holiday: नवरात्रीत बँका बंद राहणार की सुरू? 12 ते 18 ऑक्टोबरदरम्यान किती दिवस सुट्टी? पाहा RBIची संपूर्ण यादी.दरम्यान, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात नेमकी किती वाढ होणार, फिटमेंट फॅक्टर किती असेल किंवा सुधारित वेतन कधी लागू होईल, याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. मुंबईतील बैठकीतून मिळणाऱ्या सूचना या पुढील प्रक्रियेचा एक भाग असतील त्यामुळे त्यानंतर लगेच तूवेतनवाढ जाहीर होईल असे नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.