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8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! दसऱ्यानंतर मुंबईत महत्त्वाची बैठक; पगारवाढ आणि DAबाबत काय चर्चा होणार?

8th Pay Commission Big Update for Central Government Employees and Pensioners: दसऱ्यानंतर मुंबईत आठव्या वेतन आयोगाच्या महत्त्वाच्या बैठका होणार आहे. पगारवाढ, DA, पेन्शन आणि फिटमेंट फॅक्टरबाबत नेमकी काय चर्चा होणार, जाणून घ्या.
8th Pay Commission Meeting in Mumbai

8th Pay Commission Update: Mumbai Meetings on October 22–23, What Will Be Discussed on Salary Hike and DA?

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

8th Pay Commission Meeting in Mumbai Update: देशातील केंद्रीय कर्मचारी आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या कामाला सध्या चांगलाच वेग आला असून, ऑक्टोबर महिन्यात बेंगळुरूमध्ये बैठक घेतल्यानंतर लगेचच आयोगाची महत्त्वाची बैठक मुंबईत होणार आहे. दसऱ्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी ही बैठक होणार असल्याने याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

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