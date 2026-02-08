8th Pay Commission: पगारात किती वाढ होणार? आठव्या वेतन आयोगाची वेबसाइट सुरू... कर्मचारी व पेन्शनधारकांना थेट सूचना देण्याची संधी

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी एक सकारात्मक विकास घडला आहे. भारत सरकारने आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाइट सुरू केली आहे. या उपक्रमामुळे वेतन वाढीच्या बाबतीत आणि एकूण वेतन प्रणालीत बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने नवीन आशा निर्माण झाल्या आहेत. अनेक वर्षांपासून कर्मचारी वर्ग या बदलांची प्रतीक्षा करत होता, आणि आता त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल टाकले गेले आहे..या वेबसाइटच्या सुरुवातीमुळे आयोगाच्या कार्यपद्धतीला अधिकृत स्वरूप प्राप्त झाले आहे. काही दिवसांपूर्वीच सरकारने दिल्लीत आयोगासाठी स्वतंत्र कार्यालयाची व्यवस्था केली होती, ज्यामुळे त्याच्या कामकाजाला गती मिळाली. आता वेबसाइटच्या माध्यमातून आयोगाने आणखी एक प्रगती दाखवली आहे, ज्यामुळे वेतन सुधारणांच्या प्रक्रियेला वेग येणार आहे..आठव्या वेतन आयोगाने या वेबसाइटच्या साहाय्याने सर्व संबंधित घटकांकडून मत आणि सूचना गोळा करण्याचे आवाहन केले आहे. यात केवळ सरकारी मंत्रालये, विभाग किंवा कर्मचारी संघटनांचाच नव्हे, तर वैयक्तिक पातळीवर काम करणारे कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतन घेणारे व्यक्ती यांचाही समावेश आहे. आयोगाला हे जाणून घ्यायचे आहे की, वेतन, विविध भत्ते, पेन्शन योजना आणि संपूर्ण वेतन यंत्रणेत कोणत्या प्रकारच्या सुधारणा लोकांना हव्या आहेत..8th Pay Commission News : केंद्रीय कर्मचारी अन् पेन्शनधारकांसाठी आनंदाची बातमी! DA अन् DR मध्ये लवकरच वाढीचे संकेत.ही सूचना गोळा करण्याची पद्धत अतिशय सोपी आणि सर्वांना उपलब्ध असावी, यासाठी आयोगाने 'MyGov' या सरकारी पोर्टलशी सहकार्य केले आहे. सध्या सेवेत असणारे कर्मचारी, निवृत्त झालेले व्यक्ती किंवा सरकारी सेवेशी जोडलेले कोणीही या वेबसाइटवर किंवा 'MyGov' प्लॅटफॉर्मवर आपले मत व्यक्त करू शकतात. आयोगाचे धोरण आहे की, ज्या लोकांवर वेतन आयोगाच्या निर्णयांचा थेट प्रभाव पडतो, त्यांना या प्रक्रियेत सक्रिय सहभागी होण्याची संधी मिळावी. यामुळे निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अधिक लोकाभिमुख आणि समावेशक होईल..सूचना देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया फक्त ऑनलाइनआयोगाने हेही नमूद केले आहे की, सूचना देण्याची संपूर्ण प्रक्रिया फक्त ऑनलाइन माध्यमातूनच असेल. कोणत्याही प्रकारची कागदोपत्री पत्रे, शारीरिक दस्तऐवज किंवा ईमेलद्वारे पाठवलेल्या सूचना मान्य केल्या जाणार नाहीत. सर्व मत आणि अभिप्राय 'MyGov' पोर्टलच्या माध्यमातूनच सादर करणे अनिवार्य आहे. या नियमामागे पारदर्शकता वाढवणे, कार्यक्षमता सुनिश्चित करणे आणि अधिकाधिक लोकांना सहभागी करणे हे मुख्य उद्देश आहेत. अशा प्रकारे, डिजिटल माध्यमाचा वापर करून प्रक्रिया वेगवान आणि सुलभ केली गेली आहे..गोपनीयतेच्या बाबतीत स्पष्ट आश्वासनयाशिवाय, आयोगाने गोपनीयतेच्या बाबतीत स्पष्ट आश्वासन दिले आहे. सूचना देणाऱ्या व्यक्तीची ओळख पूर्णपणे गुप्त ठेवली जाईल. यामुळे कर्मचारी आणि पेन्शनधारक कोणत्याही दबावाच्या किंवा भीतीशिवाय आपले विचार मुक्तपणे व्यक्त करू शकतील. .8th Pay Commission: अर्थसंकल्प झाला, ८ व्या वेतन आयोगाबाबत काय निर्णय? केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ नेमकी कधी?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.