Mutual Fund : काय आहे Active आणि Passive म्युच्युअल फंड? जाणून घ्या म्युच्युअल फंडमधील रिस्क आणि रिटर्न!

Active and Passive Mutual Fund : म्युच्युअल फंड गुंतवणूक बाजारातील जोखमीच्या अधीन आहे त्यामुळे गुंतवणुकीपूर्वी सर्व गोष्टी जाणून घ्या असा सल्ला आपल्याला जाहिरातीत आजपर्यंत दिसत आला आहे. कारण आपल्या मेहनतीने कमावलेल्या पैशाचे गुंतवणूक करताना योग्य पर्याय निवडणे खूप महत्त्वाचे असते. यातही म्युच्युअल फंड हा पर्याय सध्या लोकप्रिय आहे. यात सक्रिय (Active) म्युच्युअल फंड आणि निष्क्रीय (Passive) इंडेक्स फंड हे दोन पर्याय आहेत. हे दोन्ही दिसायला सारखे वाटत असले तरी त्यांच्यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार योग्य पर्याय समजून घेणे आवश्यक आहे..म्युच्युअल फंड म्हणजे काय?म्युच्युअल फंड म्हणजे अनेक गुंतवणूकदारांकडून जमा केलेला पैसा एकत्र करून तयार केलेला फंड. तुम्ही म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करता तेव्हा तुम्ही त्या फंडचे हिस्सेदार बनता. फंडमधून मिळणाऱ्या नफ्याचा काही भाग तुमच्याही खात्यात येतो.या फंडाचे व्यवस्थापन प्रोफेशनल फंड मॅनेजर करतो. तो बाजारानुसार शेअर्स, बाँड्स किंवा इतर साधनांमध्ये गुंतवणूक करतो आणि योग्य वेळी खरेदी-विक्री करून नफा वाढवण्याचा प्रयत्न करतो..Active म्युच्युअल फंड म्हणजे काय?Active फंडमध्ये फंड मॅनेजर स्वतः निर्णय घेत असतो की कुठला शेअर विकत घ्यायचा, कधी विकायचा किंवा कुठे गुंतवणूक करायची. त्यांचा उद्देश असतो की बाजारापेक्षा अधिक परतावा मिळावा. कारण यात सतत रिसर्च आणि अॅक्टिव्ह मॅनेजमेंट असते, त्यामुळे या फंडांची फीस अधिक असते..Passive म्युच्युअल फंड म्हणजे काय?Passive फंड कोणत्याही इंडेक्सची (जसे की Nifty 50 किंवा Sensex) यांच्यातील स्थिती जशीच्या तशी फॉलो करतात. यात फंड मॅनेजरकडून जास्त निर्णय घेतले जात नाहीत. त्यामुळे त्यांची फीस कमी असते आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी हे उत्तम पर्याय आहेत..इंडेक्स फंड म्हणजे काय?इंडेक्स फंड हे म्युच्युअल फंडच असतात, पण Passive पद्धतीने चालवले जातात. यांचा उद्देश एखाद्या बाजार निर्देशांकाला जशेच्या तसे कॉपी करणे असतो.इंडेक्समध्ये समाविष्ट केलेले शेअर्स या फंड मध्ये त्याच प्रमाणात खरेदी केले जातात. त्यामुळे फंडचा परतावा साधारणपणे इंडेक्सइतकाच राहतो. कमी खर्च, कमी रिस्क आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी हे फंड उत्तम पर्याय मानले जातात..कोणता फंड निवडावा?Active आणि Passive फंड निवडणे हे तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांवर आणि तुम्हाला किती सोईचं वाटतं यावर अवलंबून असतं. जर तुम्हाला जास्त परतावा हवा असेल आणि एक्सपर्ट फंड मॅनेजर्स तुमच्यासाठी योग्य स्टॉक्स निवडतील असा विश्वास असेल, तर Active Funds तुमच्यासाठी चांगला पर्याय ठरू शकतो. दुसऱ्या बाजूला, जर तुम्हाला कमी खर्चात, सोपा आणि बाजारासोबत स्थिरपणे वाढणारा पर्याय हवा असेल, तर Passive किंवा इंडेक्स फंड अधिक योग्य ठरतात. हे फंड्स नवीन गुंतवणूकदारांसाठी आणि लॉन्ग टर्म गुंतवणुकीसाठी उपयोगी ठरतात. Disclaimer: हा लेख केवळ माहितीच्या उद्देशाने आहे. सकाळ आपल्या वाचकांना कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला घेण्याचा सल्ला देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.