Adani Group: गौतम अदानी आणखी एक कंपनी खरेदी करण्याच्या तयारीत, 4100 कोटींची लावली बोली

Adani Group: गौतम अदानी आणखी एक कंपनी खरेदी करण्याच्या तयारीत आहेत. या कंपनीचे नाव लॅन्को अमरकंटक पॉवर आहे. अदानी समूहाची कंपनी अदानी पॉवरने आता लॅन्को अमरकंटक पॉवरच्या कर्जदारांना 4100 कोटी रुपयांची ऑफर दिली आहे. औष्णिक वीज कंपनी लॅन्को अमरकंटक पॉवर सध्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहे. इकॉनॉमिक टाइम्सने ही माहिती दिली. (Adani Power has now offered Rs 4100 crore to creditors of Lanco Amarkantak Power)