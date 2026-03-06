Personal Finance

Tax Deadline Update: करदात्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! 15 मार्चपूर्वी करा हे काम अन्यथा व्याजासह भरावा लागू शकतो मोठा दंड

Advance Tax Deadline : 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स भरण्याच्या शेवटच्या हप्त्याची अंतिम मुदत आता जवळ आली आहे. त्यामुळे करदात्यांनी लवकरात लवकर हा कर भरल्यास अतिरिक्त व्याज आणि दंड टाळता येऊ शकतो.
Vinod Dengale
Updated on

Advance Tax Deadline News: भारतातील 2025-26 हे आर्थिक वर्ष आता पुढच्या काही दिवसांत संपणार आहे.मात्र हे संपत असतानाच, करदात्यांसाठी एक महत्त्वाची अंतिम तारीख जवळ येत आहे. जर तुम्हीही अशा लोकांपैकी असाल जे वर्षाला 10,000 किंवा त्यापेक्षा जास्त कर भरत असाल तर 15 मार्च ही तारीख तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाची ठरेल. आयकर नियमांनुसार, चालू आर्थिक वर्षासाठी ॲडव्हान्स टॅक्सचा (आगाऊ कर) अंतिम हप्ता जमा करण्याची ही शेवटची तारीख आहे.

