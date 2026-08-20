Ram Mandir Prasad Fraud : राम मंदिराचा प्रसाद ऑनलाईन विकत घेत असाल तर सावधान ! Amazon ला लाखाचा दंड, नेमकं काय घडलं?

भारत सरकारच्या 'केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने' (CCPA) 'राम मंदिर प्रसाद' म्हणून विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांबाबत ग्राहकांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी ॲमेझॉन इंडियावर मोठा दंड ठोठावला आहे. या प्राधिकरणाच्या तपासात असे आढळून आले की, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर सामान्य मिठाई 'राम मंदिर प्रसाद'च्या नावाखाली विकली जात होती. .यासाठी ॲमेझॉनवरील विक्रेत्याने 'राम मंदिर ट्रस्ट'ची कोणतीही परवानगी घेतली नव्हती. हा प्लॅटफॉर्म 'राम मंदिर प्रसाद' असे लेबल लावलेली मिठाई विकत होता. ऑनलाइन बाजारपेठेत असे अनेक विक्रेते आहेत जे अयोध्येतील राम मंदिराचा प्रसाद विकण्याचा दावा करतात आणि अनेकदा या दाव्यांच्या समर्थनार्थ विविध गोष्टी सांगतात..Premium|Meta AI Hacking Incident : एआयच्या मदतीने हाय-प्रोफाईल इन्स्टाग्राम खाती कशी हायजॅक झाली?.प्रकरण काय आहे? हे प्रकरण ॲमेझॉनवर 'श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद' या नावाने विकल्या जाणाऱ्या मिठाईशी संबंधित आहे. ही उत्पादने 'चंदू ट्रेडिंग कंपनी'द्वारे 'बिहारी ब्रदर्स' या ब्रँड अंतर्गत विकली जात होती. यामध्ये तूप लाडू, खवा लाडू, बुंदीचे लाडू आणि गाईच्या दुधाचे पेढे यांचा समावेश होता. या उत्पादनांच्या पॅकेजिंग आणि मार्केटिंग साहित्यावर 'श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद' असे शब्द आणि 'प्रभू श्रीरामांचा आशीर्वाद' असल्याचा उल्लेख होता. मात्र, या मिठाईच्या विक्रीसाठी 'श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट'कडून कोणतीही अधिकृत परवानगी घेण्यात आली नव्हती..आदेशात काय म्हटले आहे? आदेशात म्हटले आहे की, "श्री राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टच्या परवानगीशिवाय सामान्य मिठाईच्या उत्पादनांसाठी या वाक्प्रचाराचा व्यावसायिक वापर करणे, ही केवळ 'ग्राहक संरक्षण कायद्या' (CP Act) अंतर्गत दिशाभूल करणारी व्यापार पद्धतच नाही, तर त्यामुळे लाखो ग्राहकांच्या धार्मिक भावनाही दुखावल्या जातात." .हा आदेश ४ ऑगस्ट रोजी मुख्य आयुक्त निधी खरे आणि आयुक्त अनुपम मिश्रा यांनी जारी केला. ॲमेझॉनवर या मिठाईच्या विक्रीबाबत 'कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स'ने जानेवारी २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.