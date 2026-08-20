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Ram Mandir Prasad Fraud : राम मंदिराचा प्रसाद ऑनलाईन विकत घेत असाल तर सावधान ! Amazon ला लाखाचा दंड, नेमकं काय घडलं?

Amazon India Fine : CCPA ने ‘राम मंदिर प्रसाद’ नावाने मिठाई विकून ग्राहकांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी ॲमेझॉन इंडियावर दंड ठोठावला. ही उत्पादने ‘चंदू ट्रेडिंग कंपनी’कडून ‘बिहारी ब्रदर्स’ ब्रँडअंतर्गत विकली जात होती.
CCPA has taken action against Amazon India over the sale of sweets marketed as ‘Shri Ram Mandir Ayodhya Prasad’

CCPA has taken action against Amazon India over the sale of sweets marketed as ‘Shri Ram Mandir Ayodhya Prasad’

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

भारत सरकारच्या 'केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने' (CCPA) 'राम मंदिर प्रसाद' म्हणून विकल्या जाणाऱ्या उत्पादनांबाबत ग्राहकांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी ॲमेझॉन इंडियावर मोठा दंड ठोठावला आहे. या प्राधिकरणाच्या तपासात असे आढळून आले की, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मवर सामान्य मिठाई 'राम मंदिर प्रसाद'च्या नावाखाली विकली जात होती.

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