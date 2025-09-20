Personal Finance

कर्जाच्या ट्रॅपमध्ये तुम्हीही फसलायत का? तुमच्यासाठी ५ महत्त्वाच्या टिप्स

5 lessons to avoid debt trap : कोट्यवधींचं कर्ज असल्यानं त्यातून सुटण्यासाठी एका तरुणानं स्वत:च्याच मृत्यूचा बनाव केल्याची घटना समोर आलीय. जर तुम्हीही कर्जाच्या विळख्यात सापडला असाल तर तुमच्यासाठी काही महत्त्वाच्या टिप्स आम्ही देत आहेत.
5 Key Lessons to Avoid Falling into a Debt Trap

5 Key Lessons to Avoid Falling into a Debt Trap

सकाळ डिजिटल टीम
मध्य प्रदेशातील एका भाजप नेत्याच्या मुलानं कर्जातून सुटका करून घेण्यासाठी स्वत:च्या मृत्यूचा बनाव रचला. पण त्याचं हे नाटक फार काळ टिकलं नाही. विशाल सोनी असं स्वत:च्या मृत्यूचा बनाव केलेल्या तरुणाचं नाव आहे. त्याच्यावर १.४० कोटी रुपयांचं कर्ज होतं. कर्ज फेडता येत नसल्यानं त्यांनं आपली गाडी कालीसिंध नदीत ढकलून दिली. त्यानंतर तो महाराष्ट्रात शिर्डी-शनीशिंगणापूर या परिसरात फिरत होता. पोलिसांना याची कुणकुण लागली. पोलीस त्याचा माग काढतायत हे कळताच त्यानं अपहरण झाल्याचं सांगत पोलीस ठाणं गाठलं. पण पोलिसांना आधीच त्याचा कारनामा माहिती असल्यानं पोलिसी खाक्या दाखवला. त्यानंतर त्यानं पोलिसांसमोर सांगितलं की, कर्जाच्या विळख्यात अडकल्यानं स्वत:च्या मृत्यूचा बनाव रचला.

