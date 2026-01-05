Personal Finance

Bank Closed : बँक व्यवहार सलग ३ दिवस बंद राहणार? बँक कर्मचारी संपावर; कधी, कुठे आणि कोणाला बसणार फटका?

Bank Closed : या महिन्यात बँक कर्मचारी संपावर जाणार असल्याने बँका सलग ३ दिवस बंद राहण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
Bank Employees Call Nationwide Strike; Customers to Face 3-Day Shutdown

Bank Employees Call Nationwide Strike; Customers to Face 3-Day Shutdown

Sakal 

Vinod Dengale
Updated on

Bank Strike Alert : देशातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र सरकार लक्ष्य देत नसल्याचा आरोप करत, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन (UFBU) ने २५ जानेवारी २०२६ रोजी देशभरात संप जाहीर केला आहे. बँक कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा, ही या संपाची मुख्य मागणी आहे.

Loading content, please wait...
Bank
Banking
Banking Sector
Banks
Strike

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com