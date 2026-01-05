Bank Closed : बँक व्यवहार सलग ३ दिवस बंद राहणार? बँक कर्मचारी संपावर; कधी, कुठे आणि कोणाला बसणार फटका?

Bank Strike Alert : देशातील बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे केंद्र सरकार लक्ष्य देत नसल्याचा आरोप करत, युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन (UFBU) ने २५ जानेवारी २०२६ रोजी देशभरात संप जाहीर केला आहे. बँक कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा, ही या संपाची मुख्य मागणी आहे..संप कधी?बँक कर्मचाऱ्यांचा हा संप झाला तर बँकांचे कामकाज सलग तीन दिवस बंद राहण्याची शक्यता आहे. कारण २५ जानेवारीला रविवार आहे आणि २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनाची सार्वजनिक सुट्टी आहे. त्यानंतर लगेच २७ जानेवारीला संप असल्याने बँका सलग तीन दिवस बंद राहू शकतात..Stocks to Buy : 35% पर्यंत रिटर्नची संधी! गुंतवणूकदारांसाठी एक्स्पर्ट्सनी निवडले ‘हे 3’ सुपर शेअर्स .या बंदचा सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. चेक क्लिअरन्स, रोख पैसे काढणे, जमा करणे, तसेच इतर बँकिंग व्यवहार यावर याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी आधीच आवश्यक बँक कामे करून ठेवावीत, असा सल्ला दिला जात आहे..मागणी काय?सध्या बँक कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते. उर्वरित दोन शनिवारीही सुट्टी मिळावी, म्हणजे बँकांसाठी पूर्ण पाच दिवसांचा आठवडा लागू करावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटना गेल्या अनेक दिवसांपासून करत आहेत..Stock Market Today : अमेरिकेच्या लष्करी कारवाईचा फटका! शेअर बाजार ‘लाल’, सोनं तेजीत; Reliance Industries ने गाठला नवा उच्चांक.यातील विशेष बाब म्हणजे, मार्च २०२४ मध्ये झालेल्या वेतन करारात या मागणीवर इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) आणि युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन यांच्यात सहमती झाली होती. मात्र, अद्याप केंद्र सरकारकडून यावर अंतिम निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढली असून त्यातूनच हा संपाचा इशारा देण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.