Bank Holiday : आजपासून सलग 5 दिवस बँका राहणार बंद! तुमच्या शहरातील सुट्ट्या कधी ते पाहा

March Bank Holiday : २८ फेब्रुवारी ते ४ मार्च दरम्यान होळी आणि साप्ताहिक सुट्टीमुळे देशातील अनेक शहरांमध्ये बँका सलग ५ दिवस बंद राहतील. बँकेच्या शाखेत जाण्यापूर्वी येथे यादी नक्की तपासा.
Vinod Dengale
Updated on

Holi Bank Holiday: फेब्रुवारी महिन्याचा आज शेवटचा दिवस आहे आणि आज तर तुम्ही कोणतेही महत्त्वाचे बँकिंग काम पूर्ण करण्याचा विचार करत असाल, तर थांबा. कारण, अनेक राज्यांमधील बँक शाखा आजपासून, म्हणजेच २८ फेब्रुवारीपासून आणि मार्चच्या सुरुवातीपासून सलग 5 दिवस बंद राहणार आहे. म्हणून, बँकेत जाण्यापूर्वी बँक सुट्टीची यादी एकदा बघा आणि त्यानंतर आपले नियोजन करा.

