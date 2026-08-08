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Bank Closed: पुढच्या आठवड्यात 3 दिवस बँका बंद! 15 ऑगस्टला बँका बंदच, पण 'या' दिवशीही सुट्टी! पाहा संपूर्ण यादी

Banks Closed Next Week: पुढच्या आठवड्यात 15 ऑगस्टसह काही दिवस बँकांच्या शाखा बंद राहणार आहेत. महाराष्ट्रात कोणत्या दिवशी बँका सुरू आणि कोणत्या दिवशी बंद, जाणून घ्या RBI ची संपूर्ण यादी.
Bank Holidays August 2026

Bank Holiday: Banks to Remain Closed for 3 Days Next Week! Check the Complete Holiday List

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Bank Holidays August 2026: 10 ऑगस्ट पासून नवीन आठवडा सुरू होणार असून अनेक धार्मिक आणि राष्ट्रीय सण असल्यामुळे बँका बंद असणार आहे. 10 ते 16 ऑगस्ट दरम्यान कोणत्या दिवशी बँका बंद असणार आणि कोणत्या दिवशी बँकाचे व्यवहार सुरू असणार याबाबत भारतीय रिजर्व बँकेने कॅलेंडर जारी केले आहे. त्यामुळे बँकेत जाण्याआधी जाणून घ्या पुढच्या आठवड्यात तुमच्या शहरात बँका कधी सुरू असणार आणि कधी बंद असणार.

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