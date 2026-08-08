Bank Closed: पुढच्या आठवड्यात 3 दिवस बँका बंद! 15 ऑगस्टला बँका बंदच, पण 'या' दिवशीही सुट्टी! पाहा संपूर्ण यादी

Bank Holidays August 2026: 10 ऑगस्ट पासून नवीन आठवडा सुरू होणार असून अनेक धार्मिक आणि राष्ट्रीय सण असल्यामुळे बँका बंद असणार आहे. 10 ते 16 ऑगस्ट दरम्यान कोणत्या दिवशी बँका बंद असणार आणि कोणत्या दिवशी बँकाचे व्यवहार सुरू असणार याबाबत भारतीय रिजर्व बँकेने कॅलेंडर जारी केले आहे. त्यामुळे बँकेत जाण्याआधी जाणून घ्या पुढच्या आठवड्यात तुमच्या शहरात बँका कधी सुरू असणार आणि कधी बंद असणार..10 ते 17 ऑगस्ट दरम्यान बँका कधी बंद?गुरुवार - 13 ऑगस्ट 2026 : मणिपूरमध्ये देशभक्त दिन असल्याने बँका बंद असतील.शनिवार - 15 ऑगस्ट 2026: स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सार्वजनिक सुट्टी असल्याने देशभरातील सर्व बँकांच्या सर्व शाखा पूर्ण दिवस बंद असतील.रविवार - 16 ऑगस्ट 2026 : रविवारची सार्वजनिक सुट्टी असल्याने सर्व बँका बंद राहतील..Gold Rate Today: बापरे! 4 दिवसांत सोनं प्रति 100 ग्रॅममागे 84,000 रुपयांनी महागलं; आता किती रुपयांना मिळतंय?.महाराष्ट्रात बँका कधी बंदपुढच्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील बँका 15 ऑगस्ट आणि 16 ऑगस्ट रोजी बंद असणार आहे. यात 15 ऑगस्टची स्वातंत्र्यदिनाची आणि रविवारची सार्वजनिक सुट्टी आहे. या दोन सुट्ट्या सोडल्या तर सलग 4 दिवस बँका नियमित सुरू असणार आहे..कोणत्या दिवशी बँका सुरूयेत्या आठवड्यात 10 ऑगस्ट (सोमवार), 11 ऑगस्ट (मंगळवार), 12 ऑगस्ट (बुधवार), 13 ऑगस्ट (गुरुवार) आणि 14 ऑगस्ट (शुक्रवार) या दिवशी बँकांचे कामकाज नियमित सुरू राहील..Kisan Credit Card: शेतकऱ्यांना मिळणार 5 लाखांपर्यंत कर्ज! कोणती बँक देते सर्वात स्वस्त कर्ज? पात्रता, व्याजदर आणि अर्जाची संपूर्ण माहिती.Credit Card Rule: क्रेडिट कार्डवर किती खर्च करावा? पगाराच्या ‘या’ टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च पडू शकतो महागात; पाहा नियम .ऑनलाइन सेवा सुरूपुढच्या आठवड्यात काही दिवस बँकेच्या शाखा बंद असल्या तरी डिजिटल बँकिंग सेवा ग्राहकांसाठी उपलब्ध राहतील. ग्राहक UPI, मोबाइल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून पैसे ट्रान्सफर करणे, बिल भरणे आणि ऑनलाइन व्यवहार करणे सुरू ठेवू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.