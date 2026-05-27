Bank Holiday: कामाची बातमी! बकरी ईदमुळे 27 मे की 28 मे? महाराष्ट्रातील बँका नेमक्या कधी बंद राहणार?

Bank Holiday on for Bakrid 2026: देशातील अनेक भागांमध्ये बकरी ईद अर्थात ईद-उल-अजहा निमित्त 27 आणि 28 मे रोजी बँकांना सुट्टी असणार आहे. हा इस्लाम धर्मातील अत्यंत महत्त्वाचा सण मानला जातो. मात्र विविध राज्यांमध्ये चंद्रदर्शनानुसार हा सण वेगवेगळ्या दिवशी साजरा केला जाणार असल्याने बँकांच्या सुट्ट्याही शहरानुसार बदलणार आहेत. त्यामुळे, जर तुम्ही 27 किंवा 28 मे ला बँकेत जाण्याचा विचार करत असाल, तर भेट देण्यापूर्वी तुमच्या शहरातील बँकांच्या सुट्ट्यांबद्दल माहिती करून घ्या. .RBI देशातील बँकांच्या सुट्ट्यांची यादी आगाऊ प्रसिद्ध करते, ज्यामध्ये कोणत्या शहरांमध्ये, कोणत्या दिवशी आणि कोणत्या कारणांसाठी बँका बंद राहतील याचा तपशील असतो. RBI च्या अधिकृत सुट्टी कॅलेंडरनुसार 27 मे आणि 28 मे अशा दोन्ही दिवशी देशातील अनेक शहरांमध्ये बँका बंद राहणार आहेत..Free Education: JEE-NEET साठी आता मोफत कोचिंग! घरबसल्या IIT प्रोफेसर्सकडून फ्रीमध्ये शिका; जाणून घ्या कुठे? .27 मे रोजी कुठे सुट्टी?27 मे रोजी अगरतळा, अहमदाबाद, भोपाळ, चंदीगड, डेहराडून, गुवाहाटी, इम्फाळ, जम्मू, कानपूर, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, नवी दिल्ली, रायपूर, रांची, शिमला, श्रीनगर आणि तिरुवनंतपुरम या शहरांमध्ये बँकांचे व्यवहार बंद राहतील. मात्र या दिवशी महाराष्ट्रातील बँकांची वयवाहर नियमितपणे सुरू असणार आहे..महाराष्ट्रात 28 मे रोजी बँका बंदबकरी ईद निमित्त राज्यातील सर्व शहर आणि ग्रामीण भागातील बँकांच्या शाखा 28 मे 2026 रोजी बंद असणार आहे. त्यानंतर बँका 29 मे रोजी नियमितपणे सुरू होतील. त्यामुळे ग्राहकांनी बँकांशी संबंधित महत्त्वाची कामे 27 मे रोजीच पूर्ण करून ठेवण्याचा सल्ला दिला जात आहे..Petrol-Diesel Price: GST लागू झाल्यास पेट्रोल-डिझेल किती स्वस्त होऊ शकतं? जाणून घ्या धक्कादायक गणित.या सेवा मात्र सुरू28 मे रोजी राज्यातील सर्व बँकांच्या शाखा बंद असल्या तरी ऑनलाइन बँकिंग, नेटबँकिंग, UPI अॅप्स, तसेच NEFT आणि RTGS सेवा सामान्यप्रमाणे चालू राहतील. तसेच ATM सेवाही कार्यरत राहील. त्यामुळे ग्राहकांना ऑनलाइन सुविधांचा लाभ घेता येईल आणि अत्यावश्यक कामे करणे शक्य होईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.