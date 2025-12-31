Bank Holiday : आज वर्षाचा शेवटचा दिवस! ३१ डिसेंबर आणि १ जानेवारीला बँका बंद की सुरू? बँकेत जाण्याआधी हे जाणून घ्या

Are Banks Open or Closed on December 31: नवीन वर्ष सुरु होण्यासाठी आता अवघा एकच दिवस उरला आहे. अशा वेळी तुमचं बँकेशी संबंधित एखादं महत्त्वाचं काम प्रलंबित असेल, तर ही माहिती तुमच्यासाठी खूपच महत्त्वाची आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ ते ४ जानेवारी २०२६ या कालावधीत देशातील अनेक भागांमध्ये सलग सुट्ट्यांमुळे बँका बंद राहणार आहेत. कुठे सण तर कुठे वीकेंड असल्यामुळे बँका बंद राहणार आहेत. .३१ डिसेंबरला कुठे-कुठे बँका बंद असतील?आज ३१ डिसेंबर (बुधवार) रोजी मिझोराम आणि मणिपूर राज्यांमध्ये बँका बंद राहणार आहेत. या राज्यांमध्ये इमोइनू इरातपा (Imoinu Iratpa) हा सण साजरा केला जातो. हा सण समृद्धी आणि कुटुंबाच्या आनंदाशी संबंधित आहे. या दिवशी या राज्यांत सर्व बँकांना सुट्टी आहे..New Money Rules : क्रेडिट स्कोअर ते UPI – १ जानेवारी २०२६ पासून बदलणार ७ मोठे नियम; तुमच्या खिशावर काय परिणाम?.१ जानेवारी २०२६ - नववर्षाची सुट्टीरिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या सुट्टीच्या यादीनुसार, १ जानेवारी २०२६ रोजी देशभरातील मिझोराम, तामिळनाडू, सिक्कीम, मणिपूर, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, पश्चिम बंगाल आणि मेघालय या राज्यांमध्ये बँका बंद राहणार आहेत..२ जानेवारीला बँका सुरू असणार का?२ जानेवारी २०२६ रोजी मिझोराम आणि केरळ या राज्यांमध्ये बँकांना सुट्टी असेल. मिझोराममध्ये ही सुट्टी नववर्षानिमित्त आहे तर केरळमध्ये मायन्नम जयंती निमित्त बँका बंद राहतील३ जानेवारीला कुठे बँका बंद?३ जानेवारी रोजी उत्तर प्रदेश राज्यात हजरत अली जयंतीनिमित्त बँका बंद राहणार आहेत.४ जानेवारी - देशभरात बँका बंद४ जानेवारीला रविवार असल्यामुळे संपूर्ण देशात बँका बंद राहतील.दरम्यान, महाराष्ट्रातील बँका ३१ डिसेंबर ते ३ जानेवारी दरम्यान सुरू असणार आहेत. .January Bank Holiday : जानेवारीत तब्बल १६ दिवस बँका बंद! व्यवहार करण्यापूर्वी राज्यातील बँक सुट्ट्यांची यादी एकदा पाहा .ऑनलाइन बँकिंग सेवा सुरूया सर्व सुट्ट्यांदरम्यान बँकांच्या शाखा बंद असल्या तरी ऑनलाइन बँकिंग सेवा सुरू राहील.डिजिटल बँकिंगद्वारे तुम्ही घरबसल्या - फंड ट्रान्सफरबिल पेमेंटइतर बँकिंग व्यवहार करू शकता.तसेच डेबिट/क्रेडिट कार्ड, ATM, NEFT/RTGS यांसारख्या सेवा देखील सुट्ट्यांमध्ये सुरू राहतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.