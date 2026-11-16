Bank Update: छठ पूजेमुळे बँकांना सुट्ट्या! या आठवड्यात कोणत्या दिवशी बँका बंद? बँकेत जाण्याआधी RBIची अपडेट जाणून घ्या

Bank Open or Closed This Week Update: नुकतीच देशभरात दिवाळीच्या सणाची सांगता झाली असून आता नवीन आठवडा सुरू झाला आहे. मात्र या आठवड्यातही छठ पूजा आणि इतर सण असल्याने बँका नेमक्या कधी सुरू राहणार आणि कधी बंद राहणार याबाबत RBIने आपल्या वेबसाइटवर याची माहिती दिली आहे. .RBIच्या माहितीनुसार देशभरातील वेगवेगळ्या राज्यातील आणि शहरातील बँका या एकाच वेळी बंद न राहता स्थानिक सण-उत्सवानुसार बंद राहतील. त्यामुळे तुम्हीही या ठवड्यात बँकेत जाऊन तुमचे काम करणार असालं तर एकदा सुट्ट्यांची यादी बघून घ्या..Gold Rate Today: सोनं 28 हजारांनी स्वस्त! 2026 वर्षातला सर्वात स्वस्त दर; लग्नसराईआधी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजा भाव.16 ते 22 नोव्हेंबरपर्यंत बँकांचे वेळापत्रक16 नोव्हेंबर - सोमवार - या दिवशी बिहार आणि झारखंड राज्यात छठ पूजा सण असल्याने पूर्ण दिवस बँकांचे कामकाज बंद राहील. इतर राज्यातील शहरांमध्ये मात्र बँका सुरू राहतील.17 नोव्हेंबर - मंगळवार - देशभरातील बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.18 नोव्हेंबर - बुधवार - देशभरातील बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.19 नोव्हेंबर - गुरुवार - देशभरातील बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.20 नोव्हेंबर - शुक्रवार - या दिवशी फक्त उत्तराखंड राज्यात बँकांना सुट्टी असेल बकी इतर राज्यातील बँका नेहमीपप्रमाणे सुरू असतील.21 नोव्हेंबर - शनिवार - या दिवशी तिसरा शनिवार असल्याने देशभरातील बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.22 नोव्हेंबर - देशातील सर्व बँकांना साप्ताहिक सुट्टी असेल..दरम्यान या आठवड्यात महाराष्ट्रातील बँकांना केवळ एकच दिवस सुट्टी असणार आहे ती म्हणजे रविवार 22 नोव्हेंबरला साप्ताहिक सुट्टी. बाकी इतर 6 दिवस राज्यातील सर्व बँका नेहमीप्रमाणे सुरू असतील..Success Story: 'तो आला, त्याने पाहिलं अन् जिंकलं!' चहाच्या दुकानात वडिलांना मदत करणारा मुलगा झाला IPS अधिकारी.या सेवा 24 तास सुरू राहणारयेत्या आठवड्यात बँकांना सणांमुळे सुट्टी असली तरी ग्राहकांचे आर्थिक व्यवहार पूर्णपणे थांबणार नाहीत. UPI, इंटरनेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग आणि ATM या सुविधा नेहमीप्रमाणे वापरता येतील. त्यामुळे पैसे ट्रान्सफर करणे, बिल भरणे किंवा खात्यातील व्यवहार तपासणे यांसारखी कामं ऑनलाइन करता येतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.