Personal Finance

Bank Update: छठ पूजेमुळे बँकांना सुट्ट्या! या आठवड्यात कोणत्या दिवशी बँका बंद? बँकेत जाण्याआधी RBIची अपडेट जाणून घ्या

Bank Holidays This Week: छठ पूजा आणि इगास-बग्वाल सणामुळे या आठवड्यात काही बँकांच्या कामकाजावर परिणाम होणार आहे. 16 ते 22 नोव्हेंबरदरम्यान कोणत्या दिवशी बँका बंद राहतील आणि महाराष्ट्रातील ग्राहकांसाठी काय अपडेट आहे, जाणून घ्या.
Bank Holiday

Banks to Remain Closed for 3 Days This Week! Check RBI's Holiday List

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Bank Open or Closed This Week Update: नुकतीच देशभरात दिवाळीच्या सणाची सांगता झाली असून आता नवीन आठवडा सुरू झाला आहे. मात्र या आठवड्यातही छठ पूजा आणि इतर सण असल्याने बँका नेमक्या कधी सुरू राहणार आणि कधी बंद राहणार याबाबत RBIने आपल्या वेबसाइटवर याची माहिती दिली आहे.

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