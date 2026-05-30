Bank Holiday: जूनमध्ये तब्बल 13 दिवस बँकांना सुट्टी! महाराष्ट्रात किती दिवस बंद राहणार बँका? RBI ची यादी पाहा

Bank Holiday June 2026: मे महिना संपून आता सोमवारपासून जून महिना सुरू होणार आहे. मात्र नवीन महिना आला की आपल्याला बँकेची महत्त्वाची कामे करावी लागतात. यासाठी बँकेत जावे लागते. मात्र जून 2026 या महिन्यात देशभरातील बँकांच्या शाखा तब्बल 13 दिवस बंद असणार आहे. त्यामुळे बँकेत जाण्याआधी आपल्या शहरातील आणि राज्यातील बँका सुरू आहेत की नाहीत हे पाहणे महत्त्वाचे ठरते. देशाची केंद्रीय बँक असणाऱ्या RBI ने वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या दिवशीचे सण-उत्सव लक्षात घेऊन सुट्ट्या जाहीर केल्या आहेत..6 दिवस साप्ताहिक सुट्ट्याजून 2026 महिन्यात 6 दिवास साप्ताहिक सुट्ट्या असल्याने बँका बंद असणार आहे. यात -7 जून 2026- रविवार13 जून 2026- दूसरा शनिवार14 जून 2026- रविवार21 जून 2026- रविवार27 जून 2026- चौथा शनिवार28 जून 2026- रविवार.इतर सुट्ट्या कोणत्या?जून 2026 महिन्यात सहा साप्ताहिक सुट्ट्या वगळता 7 इतर सुट्ट्या आहेत. ज्यामुळे वेगवेगळ्या राज्यांतील बँका बंद असणार आहेत. यात -15 जून 2026 (सोमवार)- राजा संक्रांती सणामुळे मिझोरम आणि यमुना दिन असल्यामुळे ओडीसा राज्यातील बँका बंद असणार आहे.17 जून 2026 (बुधवार)- महाराणा प्रताप जयंती निमित्त हरियाणा, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान मधील बँका बंद असतील.18 जून 2026 (गुरुवार)- गुरु अर्जुन देव यांच्या शहीद दिवासनिमित्त पंजाबमध्ये बँका बंद राहतील25 जून 2026 (गुरुवार)- मोहरम असल्याने विजयवाड़ा आणि आंध्र प्रदेशमधील बँका बंद राहतील.26 जून 2026 (शुक्रवार)- मोहरम असल्याने मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल, पटना सारख्या शहरांमध्ये बँका बंद असणार आहे.29 जून 2026 (सोमवार)- संत गुरु कबीर जयंती निमित्त हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि छत्तीसगढ़ मधील बँका बंद असतील.30 जून 2026 (मंगळवार)- मिजोरम मधील बँका बंद असतील..महाराष्ट्रात 7 दिवस बँका बंदराज्यातील सर्व शहर आणि ग्रामीण भागातील बँका वरती नमूद केल्याप्रमाणे 6 दिवस साप्ताहिक सुट्ट्यांमुळे बंद राहतील. तर केवळ शुक्रवार, 26 जूनला मोहरमनिमित्त बँकांना सुट्टी असणार आहे. महिन्यातील बाकीचे 23 दिवस राज्यभरात बँका नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील..डिजिटल बँकिंग सेवा सुरूजून महिन्यात भले 13 दिवस बँका बंद असल्या तरी ग्राहक डिजिटल बँकिंग सेवांचा लाभ घेऊ शकतात. यामध्ये UPI व्यवहार , नेट बँकिंग, मोबाईल बँकिंग तसेच ATM मधून पैसे काढणे या सुविधांचा उपभोग घेता येईल.