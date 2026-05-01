Bank Holiday: मे महिन्यात 12 दिवस बँका बंद! RBI ची अपडेट; व्यवहाराआधी पाहा सुट्ट्यांची यादी

Bank Holidays in May 2026: आजपासून मे महिना सुरू झाला असून आज पहिल्याच दिवशी महाराष्ट्र दिन आणि कामगार दिनामुळे बँकाना सुट्टी असल्याने पुढच्या महिनाभरात आजून किती दिवस बँका बंद राहणार असा प्रश्न सर्वसामान्य ग्राहकांना पडला आहे. मे महिन्यात देशभरातील बँका तब्बल 12 दिवस बंद असणार आहे. त्यामुळे कडक उन्हाचा या दिवसात जर तुम्ही सुट्टीच्या दिवशी बँकेत गेला तर आणखीनच निराशा होते. त्यासाठी बँकेतील आपले व्यवहार करण्याआधी एकदा बँका कधी बंद आहेत याची यादी पाहा आणि मगच बँकेत जाण्याचे नियोजन करा. .बँका कधी बंद असणार?1 मे 2026 1 मे 2026 रोजी महाराष्ट्र दिन, बुद्ध पूर्णिमा आणि कामगार दिन असल्याने देशभरातील अनेक शहरांमध्ये बँका बंद असणार आहे. यात महाराष्ट्रातील सर्व शहर आणि गाव, तसेच बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, देहराडून, गुवाहाटी, हैद्राबाद, कोची, कोलकाता, लखनऊ, नवी दिल्ली, पणजी, पटना, रायपुर, रांची, शिमला आणि श्रीनगर या शहरांमधील बँक बंद असणार आहे.16 मे 2026सिक्कीम राज्य दिवस असल्याने या दिवशी सिक्कीम राज्यातील सर्व शहरांमधील बँका बंद असतील.26 मे 2026या दिवशी काजी नजरुल इस्लाम जयंती असल्याने त्रिपुरा राज्यातील बँका बंद असतील.27 मे 2026या दिवशी बकरी ईद असल्याने अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, देहराडून, गुवाहाटी, हैद्राबाद , इंफाल, जम्मू, कानपुर, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, नवी दिल्ली, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम आणि विजयवाड़ा या शहरांमधील बँका बंद असतील.28 मे 2026या दिवशी बकरी ईद असल्याने बेलापुर, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, जम्मू, मुंबई, नागपुर, पणजी, पटना आणि श्रीनगर या शहरांमधील बँका बंद असतील..साप्ताहिक सुट्ट्याबँकांना प्रत्येक रविवारी तसेच दूसरा आणि चौथ्या शनिवारी सुट्टी असते. या महिन्यात 7 साप्ताहिक सुट्ट्या आहेत. यात 5 रविवार आणि 2 शनिवार अशा सुट्ट्या असतील..महाराष्ट्रातील बँका कधी बंद?राज्यातील बँका या महिन्यात तब्बल 9 दिवस बंद असणार आहे. यात-1 मे - महाराष्ट्र दिन3 मे - रविवार9 मे -दूसरा शनिवार10 मे - रविवार17 मे - रविवार23 मे - शनिवार24 मे - रविवार28 मे - बकरी ईद31 मे - रविवार.या सेवा सुरूया दिवसांत बँका बंद असल्या तरी ऑनलाइन बँकिंग, नेटबँकिंग, UPI अॅप्स, तसेच NEFT आणि RTGS सेवा सामान्यप्रमाणे चालू राहतील. तसेच ATM सेवाही कार्यरत राहील.दरम्यान, कॅश डिपॉझिट, चेक क्लिअरन्ससारखी बँकेतील प्रत्यक्ष कामे या दिवशी होणार नाहीत. ही कामे करण्यासाठी तुम्हाला बँकेत जावे लागेल.