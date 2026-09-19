Bank Holiday: पुढच्या आठवड्यात बँका कधी सुरू, कधी बंद? अनंत चतुर्दशीला बँकाना सुट्टी? पाहा पूर्ण अपडेट

September 2026 Anant Chaturthi bank holiday: सध्या देशभरात सण-उत्सव सुरू असल्याने बँका कधी बंद आहेत आणि कधी सुरू आहेत हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे पुढच्या आठवड्यात जर तुम्ही बँकेत जाणार असाल तर एकदा बँकांना सुट्ट्या कधी असतील ते जाणून घ्या. कारण, 21 सप्टेंबर ते 27 सप्टेंबर या काळात देशती अनेक बँकांच्या शाखा बंद राहणार आहेत. .देशभरात कोणत्या दिवशी बँका बंद असणार आणि कोणत्या दिवशी बँकाचे व्यवहार सुरू असणार याबाबत भारतीय रिजर्व बँकेने कॅलेंडर जारी केले आहे.त्यानुसार पाहा तुमच्या शहरात बँका कधी बंद आणि कधी सुरू आहेत..6:30 वाजता WFH करण्यास सांगितलं, 9:30 वाजता Google Meetची लिंक आली अन् अवघ्या 5 मिनिटांत 80 जणांची नोकरी गेली; नक्की काय घडलं?.21 ते 27 सप्टेंबर दरम्यान बँका कधी बंद?सोमवार - 21 सप्टेंबर 2026 : स्थानिक सणांमुळे केरळ आणि आसाममध्ये बँका पूर्ण दिवस बंद असतील.मंगळवार - 22 सप्टेंबर 2026 : कर्मा पूजा असल्याने झारखंड राज्यातील बँकांच्या सर्व शाखा पूर्ण दिवस बंद असतील.बुधवार - 23 सप्टेंबर 2026: जम्मू-काश्मीरमधील बँकांना महाराजा हरी सिंहच्या जन्मदिनानिमित्त सुट्टी देण्यात आली आहे.शनिवार - 26 सप्टेंबर 2026 : महिन्याचा चौथा शनिवार असल्याने देशभरातील बँक शाखा बंद राहतील.रविवार - 27 सप्टेंबर 2026 : रविवारची साप्ताहिक सुट्टी असल्याने देशभरातील बँका बंद राहतील.महाराष्ट्रात बँकाना कधी सुट्टी?पुढच्या आठवड्यात महाराष्ट्रातील बँका फक्त 26 सप्टेंबर आणि 27 सप्टेंबर रोजी चौथा शनिवार आणि रविवार असल्याने बंद असणार आहे. शुक्रवार, 25 सप्टेंबरला महाराष्ट्रातील बँकांना अनंत चतुर्थीची सुट्टी देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शुक्रवारी बँका नेहमीप्रमाणे सुरू असणार आहे..Gold Rate Today: गौरी-गणपतीत सोन्याच्या भावात मोठी उलथापालट! 2 दिवसांत ₹30 हजार... मुंबई-पुण्यासह महाराष्ट्रात ताजा भाव काय?.ऑनलाइन सेवा सुरूपुढच्या आठवड्यात काही दिवस बँकेच्या शाखा बंद असल्या तरी डिजिटल बँकिंग सेवा ग्राहकांसाठी उपलब्ध राहतील. ग्राहक UPI, मोबाइल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून पैसे ट्रान्सफर करणे, बिल भरणे आणि ऑनलाइन व्यवहार करणे सुरू ठेवू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.