Bank Holiday : नोव्हेंबरमध्ये तब्बल 12 दिवस बँका बंद , जाणून घ्या संपूर्ण सुट्ट्यांची यादी

Bank Holiday : नोव्हेंबर 2025 मध्ये देशभरातील बँका अनेक दिवशी बंद राहणार आहेत. RBI च्या कॅलेंडरनुसार, नोव्हेंबर महिन्यात बँकांना मिळून साधारण 12 दिवस सुट्टी असणार आहे. यात दुसरा आणि चौथा शनिवार तसेच रविवारीच्या नियमित सुट्ट्यांचाही समावेश आहे. मात्र, या सर्व सुट्ट्या देशभर लागू होणार नाहीत; काही सुट्ट्या फक्त विशिष्ट राज्यांमध्येच स्थानिक सण आणि कार्यक्रमांनुसार असतील. या सुट्ट्यांदरम्यान ग्राहकांना नेट बँकिंग, मोबाईल अॅप्स, UPI आणि एटीएम सारख्या ऑनलाइन सेवांचा वापर करता येईल. परंतु बँकेच्या शाखांमधील व्यवहार, चेक क्लिअरिंग किंवा प्रत्यक्ष काउंटरवरील सेवा बंद राहतील. नोव्हेंबर 2025 मधील प्रमुख बँक सुट्ट्यांची यादी : 1 नोव्हेंबर (शनिवार): या दिवशी कर्नाटक राज्याचा कन्नड राज्योत्सव आणि उत्तराखंड राज्यातील इगास-बगवाल असल्याने या दोन्ही राज्यांतील बँका बंद राहतील. 5 नोव्हेंबर (बुधवार): गुरु नानक जयंती, कार्तिक पौर्णिमा, रहास पौर्णिमा - या दिवशी मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू-काश्मीर, उत्तर प्रदेश, मेघालय, दिल्ली, महाराष्ट्र, छत्तीसगड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरळ, नागालँड आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये सर्व बँका बंद राहणार आहेत. 6 आणि 7 नोव्हेंबर: गुरुवार, 6 नोव्हेंबरला नोंगक्रेम डान्स आणि शुक्रवार, 7 नोव्हेंबरला वांगला महोत्सव असल्याने या दोन्ही दिवशी मेघालय राज्यातील सर्व बँका बंद राहतील. 8 नोव्हेंबर (शनिवार): या दिवशी कनकदास जयंती असल्याने कर्नाटक राज्यातील सर्व बँका बंद राहतील. देशभर लागू असलेल्या शनिवार-रविवारच्या नियमित सुट्ट्या:- 2 नोव्हेंबर (रविवार) - 8 नोव्हेंबर (दुसरा शनिवार) - 9 नोव्हेंबर (रविवार) - 16 नोव्हेंबर (रविवार) - 22 नोव्हेंबर (चौथा शनिवार) - 23 नोव्हेंबर (रविवार) - 30 नोव्हेंबर (रविवार) तर, 15 नोव्हेंबर (तिसरा शनिवार) आणि 29 नोव्हेंबर (पाचवा शनिवार) असल्याने या दिवशी बँका सुरू राहतील. सुट्ट्यादरम्यान ग्राहकांसाठी उपलब्ध राहणाऱ्या सेवा: एटीएम आणि रोख रकमेची काढणीऑनलाइन आणि मोबाईल बँकिंगयूपीआय (UPI)द्वारे पेमेंट्स आणि फंड ट्रान्सफरडिजिटल बिल पेमेंट्स आणि किऑस्कद्वारे चेक डिपॉझिट. ग्राहकांनी आपली महत्त्वाची कामे जसे की कागदपत्रे सादर करणे, चेक क्लिअरिंग किंवा शाखेला भेट देणे अशा व्यवहारांसाठी आपल्या राज्यातील RBI च्या सुट्ट्यांची यादी आधी तपासावी, जेणेकरून गैरसोय टळेल.