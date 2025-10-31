Personal Finance

Bank Holiday : नोव्हेंबरमध्ये तब्बल 12 दिवस बँका बंद , जाणून घ्या संपूर्ण सुट्ट्यांची यादी

Bank Updates : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या कॅलेंडरनुसार, नोव्हेंबर 2025 मध्ये देशभरातील बँका विविध राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक सणांच्या निमित्ताने अनेक दिवशी बंद राहणार आहेत. मात्र, या सर्व सुट्ट्या प्रत्येक राज्यात लागू नसून स्थानिक सण आणि कार्यक्रमांनुसार वेगवेगळ्या असतील.
Banks to remain closed for upto 12 days in November 2025

Banks to remain closed for upto 12 days in November 2025

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

Bank Holiday : नोव्हेंबर 2025 मध्ये देशभरातील बँका अनेक दिवशी बंद राहणार आहेत. RBI च्या कॅलेंडरनुसार, नोव्हेंबर महिन्यात बँकांना मिळून साधारण 12 दिवस सुट्टी असणार आहे. यात दुसरा आणि चौथा शनिवार तसेच रविवारीच्या नियमित सुट्ट्यांचाही समावेश आहे. मात्र, या सर्व सुट्ट्या देशभर लागू होणार नाहीत; काही सुट्ट्या फक्त विशिष्ट राज्यांमध्येच स्थानिक सण आणि कार्यक्रमांनुसार असतील.

Loading content, please wait...
Bank
Banking
Banking Sector
rbi
Online Banking
financial transactions
UPI
Holiday
Guru Nanak Dev

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com