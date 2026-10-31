Bank Holiday November 2026: नोव्हेंबरमध्ये बँकांना तब्बल 17 दिवस सुट्ट्या! महाराष्ट्रात किती दिवस बँका बंद? पाहा संपूर्ण यादी

RBI bank holiday calendar November 2026: देशभरात नोव्हेंबर महिन्यात लक्ष्मीपूजन, दिवाळी, भाऊबीज, छठ पूजा आणि गुरुनानक जयंती यांसारखे अनेक सण आहेत. त्यामुळे या काळात आपले आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढतात मात्र याच काळातील सणांमुळे देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये बँकांना सुट्ट्या असणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या हॉलिडे कॅलेंडरनुसार, नोव्हेंबरमध्ये विविध शहरांमध्ये मिळून 17 दिवस बँका बंद राहणार आहेत..त्यामुळे तुम्हाला नोव्हेंबरमध्ये बँकेशी संबंधित एखादं महत्त्वाचं काम करायचं असेल, तर ते आधीच पूर्ण करून घेणं फायद्याचं ठरेल. कारण प्रत्येक राज्यात आणि शहरात बँकांच्या सुट्ट्या सारख्या नसतात. स्थानिक सण आणि विशेष दिवसांनुसार राज्यांमध्ये बँकांच्या सुट्ट्या वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे बँकेत जाण्यापूर्वी आपल्या शहरात संबंधित दिवशी बँक बंद आहे की नाही, हे तपासून घ्या..Gold Price Today: सोनं-चांदीचे भाव कोसळले! 2 दिवसांत सोनं 51,000 रुपयांनी स्वस्त; 10 महिन्यांत सर्वात स्वस्त दर, पाहा ताजा भाव.नोव्हेंबरमध्ये 7 दिवस वीकेंडची सुट्टीनोव्हेंबर महिन्यात 5 रविवार आणि 2 शनिवार असे एकूण 7 दिवस फक्त वीकेंडमुळे बँका बंद राहतील. या महिन्यात 1, 8, 15, 22 आणि 29 नोव्हेंबर रोजी रविवार आहे. तर 14 आणि 28 नोव्हेंबरला महिन्याचा दुसरा आणि चौथा शनिवार असल्याने बँकांना सुट्टी असेल..इतर कोणत्या दिवशी बँका बंद02 नोव्हेंबर - सोमवार - नोंगक्रेम नृत्य महोत्सवनिमित्त मेघालय राज्यात सुट्टी09 नोव्हेंबर - सोमवार - दिवाळी, लक्ष्मीपूजन, गोवर्धन पूजानिमित्त मध्य प्रदेशसह 9 राज्यांत सुट्टी10 नोव्हेंबर - मंगळवार - दिवाळी पाडवा, गोवर्धन पूजा, लक्ष्मीपूजननिमित्त महाराष्ट्रसह 7 राज्यांत सुट्टी11 नोव्हेंबर - बुधवार - लक्ष्मीपूजन, भाऊबीजनिमित्त सिक्कीम, मणीपुरसह 6 राज्यांत सुट्ट्या13 नोव्हेंबर - शुक्रवार - वांगला महोत्सवनिमित्त मेघालय राज्यात सुट्टी16 नोव्हेंबर - सोमवार - छठ पूजेनिमित्त सुट्टी बिहार आणि झारखंड राज्यात सुट्टी20 नोव्हेंबर - शुक्रवार - इगास-बग्वालनिमित्त राज्यात सुट्टी उत्तराखंड राज्यात सुट्टी23 नोव्हेंबर - सोमवार - सेंग कुट स्नेमनिमित्त सुट्टी मेघालय राज्यात सुट्टी24 नोव्हेंबर - मंगळवार - गुरुनानक जयंती, कार्तिक पौर्णिमानिमित्त महाराष्ट्रसह 20 राज्यात सुट्टी27 नोव्हेंबर - शुक्रवार - कनकदास जयंतीनिमित्त कर्नाटक राज्यात सुट्टी.महाराष्ट्रात बँका कधी बंद?महाराष्ट्रात बँका 9 दिवस बंद राहणार आहे. यात - 01 नोव्हेंबर - रविवार - साप्ताहिक सुट्टी08 नोव्हेंबर - रविवार - साप्ताहिक सुट्टी10 नोव्हेंबर - दिवाळी पाडवा14 नोव्हेंबर - दूसरा शनिवार15 नोव्हेंबर - रविवार - साप्ताहिक सुट्टी22 नोव्हेंबर - रविवार - साप्ताहिक सुट्टी24 नोव्हेंबर - मंगळवार- गुरुनानक जयंती28 नोव्हेंबर - चौथा शनिवार29 नोव्हेंबर - रविवार - साप्ताहिक सुट्टी.Digital Life Certificate: पेन्शनधारकांनो, आता बँकेत जाण्याची गरज नाही! मोबाईलवरूनच जमा करा लाइफ सर्टिफिकेट; पाहा संपूर्ण प्रक्रिया.ऑनलाइन सेवा सुरूदेशभरात बँक शाखा बंद असल्या तरी डिजिटल बँकिंग सेवा मात्र सुरू राहतील. यात ग्राहक UPI, मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि ATMचा वापर करू शकतात. तसेच RBIच्या माहितीनुसार RTGS सेवा 24 तास आणि वर्षातील 365 दिवस उपलब्ध असते. त्यामुळे शाखेत प्रत्यक्ष जाण्याची गरज नसलेल्या अनेक बँकिंग सेवा सुट्टीच्या दिवशीही करता येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.