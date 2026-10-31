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Bank Holiday November 2026: नोव्हेंबरमध्ये बँकांना तब्बल 17 दिवस सुट्ट्या! महाराष्ट्रात किती दिवस बँका बंद? पाहा संपूर्ण यादी

November 2026 Bank Holiday Maharashtra: नोव्हेंबर २०२६ मध्ये दिवाळी, भाऊबीज, छठ पूजा आणि गुरुनानक जयंतीसह अनेक सणांमुळे देशातील विविध शहरांमध्ये बँकांना सुट्ट्या असणार आहेत. महाराष्ट्रात बँका नेमक्या किती दिवस बंद असतील? कोणत्या तारखांना बँकेत जाता येणार नाही? पाहा संपूर्ण यादी.
Bank Holiday November 2026: Banks to Remain Closed for 17 Days! Check State-Wise Holiday List

Bank Holiday November 2026: Banks to Remain Closed for 17 Days! Check State-Wise Holiday List

eSakal 

Vinod Dengale
Updated on

RBI bank holiday calendar November 2026: देशभरात नोव्हेंबर महिन्यात लक्ष्मीपूजन, दिवाळी, भाऊबीज, छठ पूजा आणि गुरुनानक जयंती यांसारखे अनेक सण आहेत. त्यामुळे या काळात आपले आर्थिक व्यवहार मोठ्या प्रमाणात वाढतात मात्र याच काळातील सणांमुळे देशातील वेगवेगळ्या शहरांमध्ये बँकांना सुट्ट्या असणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या हॉलिडे कॅलेंडरनुसार, नोव्हेंबरमध्ये विविध शहरांमध्ये मिळून 17 दिवस बँका बंद राहणार आहेत.

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