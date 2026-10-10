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Bank Holiday: नवरात्रीत बँका बंद राहणार की सुरू? 12 ते 18 ऑक्टोबरदरम्यान किती दिवस सुट्टी? पाहा RBIची संपूर्ण यादी

Check Which Days Banks Are Open from October 12–18: 12 ते 18 ऑक्टोबरदरम्यान नवरात्रीनिमित्त बँका बंद राहणार की सुरू, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. महाराष्ट्रात बँका कोणत्या दिवशी बंद राहतील, तसेच UPI आणि ऑनलाइन बँकिंग सेवा सुरू राहणार का, जाणून घ्या.
Bank Holiday October 2026: Are Banks Open During Navratri? Check October 12–18 Holiday List

Bank Holiday October 2026: Are Banks Open During Navratri? Check October 12–18 Holiday List

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

12 OCT TO 18 OCT BANK UPDATE: सध्या देशभरात सण-उत्सवांचा काळ सुरू आहे. दोन दिवसांनंतर नवीन आठवडा सुरू होणार असल्याने या काळात बँका कधी सुरू असणार आणि कधी बंद राहणार, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. अनेक आर्थिक व्यवहारांसाठी ग्राहकांना बँकेच्या शाखेत जावे लागते. सण-उत्सवांच्या काळात पैशांची गरजही भासू शकते. त्यामुळे पुढील आठवड्याचे नियोजन करण्यापूर्वी तुमच्या शहरात बँका कधी बंद असणार आणि कधी सुरू राहणार, हे एकदा जाणून घ्या.

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