Bank Holiday: नवरात्रीत बँका बंद राहणार की सुरू? 12 ते 18 ऑक्टोबरदरम्यान किती दिवस सुट्टी? पाहा RBIची संपूर्ण यादी

12 OCT TO 18 OCT BANK UPDATE: सध्या देशभरात सण-उत्सवांचा काळ सुरू आहे. दोन दिवसांनंतर नवीन आठवडा सुरू होणार असल्याने या काळात बँका कधी सुरू असणार आणि कधी बंद राहणार, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. अनेक आर्थिक व्यवहारांसाठी ग्राहकांना बँकेच्या शाखेत जावे लागते. सण-उत्सवांच्या काळात पैशांची गरजही भासू शकते. त्यामुळे पुढील आठवड्याचे नियोजन करण्यापूर्वी तुमच्या शहरात बँका कधी बंद असणार आणि कधी सुरू राहणार, हे एकदा जाणून घ्या..12 ते 18 ऑक्टोबर दरम्यान बँका कधी बंद?RBIच्या कॅलेंडरनुसार या आठवड्यात देशातील जवळपास सर्व शहरांमध्ये सहा दिवस बँका पूर्णवेळ सुरू राहतील. मात्र, त्रिपुरा राज्यात 17 ऑक्टोबर रोजी महा सप्तमीनिमित्त बँका बंद राहतील. तसेच, घटस्थापना 18 ऑक्टोबरला रविवारी असल्याने देशभरातील बँकांच्या शाखांना साप्ताहिक सुट्टी आहेच. त्यामुळे पुढील आठवड्यात नवरात्रीनिमित्त बँकांना स्वतंत्र सुट्टी नाही..Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सोन्याच्या भावात मोठी उलथापालथ! 2 दिवसांत काय घडलं? पाहा ताजा भाव.महाराष्ट्रात बँका कधी बंदपुढील आठवड्यात महाराष्ट्रातील बँकांच्या शाखा 18 ऑक्टोबर रोजी रविवार असल्याने बंद राहतील. उर्वरित सहा दिवस बँका पूर्णवेळ सुरू राहतील. या आठवड्यात तिसरा शनिवार असल्याने बँकांना शनिवारची नियमित सुट्टी नाही. तसेच, बँकांचे कामकाज आठवड्यातून पाच दिवस करण्याबाबत अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नसल्याने सध्या लागू असलेल्या वेळापत्रकानुसार बँका सुरू राहतील..ऑनलाइन सेवा सुरूपुढच्या आठवड्यात काही दिवस बँकेच्या शाखा बंद असल्या तरी डिजिटल बँकिंग सेवा ग्राहकांसाठी उपलब्ध राहतील. ग्राहक UPI, मोबाइल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून पैसे ट्रान्सफर करणे, बिल भरणे आणि ऑनलाइन व्यवहार करणे सुरू ठेवू शकतात..Google Review दिल्याने तुरुंगवास होऊ शकतो? 1 स्टार रेटिंग देणं गुन्हा आहे? हायकोर्टाने काय सांगितलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.