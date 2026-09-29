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Bank Holiday October 2026: ऑक्टोबरमध्ये बँका 16 दिवस बंद! महाराष्ट्रात किती दिवस सुट्टी? पाहा RBIची संपूर्ण यादी

16 Days Bank Holiday in October Check RBI List: ऑक्टोबर 2026 मध्ये सण-उत्सव आणि नियमित साप्ताहिक सुट्ट्यांमुळे देशातील बँका वेगवेगळ्या दिवशी बंद राहणार आहेत. महाराष्ट्रात कोणत्या दिवशी बँकांच्या शाखा बंद राहतील, जाणून घ्या.
Bank Holiday October 2026

October Bank Holiday 2026

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Check Maharashtra Bank Holiday Dates: गेल्या 15 दिवसांत बँका आपल्या मागण्यांसाठी केलेल्या संपामुळे चर्चेत आल्या आहेत. त्यातच आता गुरुवारपासून ऑक्टोबर महिन्याला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे या महिन्यात तुमचे बँकेशी संबंधित काही काम असेल, तर त्याआधी बँकांच्या सुट्ट्यांची यादी तपासणे महत्त्वाचे आहे. कारण ऑक्टोबर 2026 मध्ये सण-उत्सव आणि नियमित साप्ताहिक सुट्ट्यांमुळे RBIच्या हॉलिडे कॅलेंडरनुसार बँकांना एकूण 16 दिवस सुट्ट्या असतील.

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