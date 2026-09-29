Bank Holiday October 2026: ऑक्टोबरमध्ये बँका 16 दिवस बंद! महाराष्ट्रात किती दिवस सुट्टी? पाहा RBIची संपूर्ण यादी

Check Maharashtra Bank Holiday Dates: गेल्या 15 दिवसांत बँका आपल्या मागण्यांसाठी केलेल्या संपामुळे चर्चेत आल्या आहेत. त्यातच आता गुरुवारपासून ऑक्टोबर महिन्याला सुरुवात होणार आहे. त्यामुळे या महिन्यात तुमचे बँकेशी संबंधित काही काम असेल, तर त्याआधी बँकांच्या सुट्ट्यांची यादी तपासणे महत्त्वाचे आहे. कारण ऑक्टोबर 2026 मध्ये सण-उत्सव आणि नियमित साप्ताहिक सुट्ट्यांमुळे RBIच्या हॉलिडे कॅलेंडरनुसार बँकांना एकूण 16 दिवस सुट्ट्या असतील..16 दिवस बँका बंद मात्र, RBIच्या माहितीनुसार या 16 सुट्ट्या देशभरातील सर्व बँकांच्या शाखांना लागू होणार नाहीत. स्थानिक सण-उत्सव, जयंती आणि इतर कारणांमुळे राज्य किंवा शहरानुसार सुट्ट्यांमध्ये फरक असू शकतो. काही सुट्ट्या केवळ विशिष्ट राज्ये किंवा शहरांसाठी लागू आहेत. त्यामुळे बँकेत जाण्यापूर्वी आपल्या शहरात संबंधित दिवशी बँक बंद आहे की नाही, हे तपासून घ्या..Gold Rate Today: सोन्याचे भाव कोसळले! सलग चौथ्या दिवशी मोठी घसरण; तुमच्या शहरात आता किती भाव?.कोणत्या दिवशी बँका बंद02 ऑक्टोबर - शुक्रवार - महात्मा गांधी जयंती - देशभरात साप्ताहिक सुट्टी04 ऑक्टोबर -रविवार - देशभरात साप्ताहिक सुट्टी10 ऑक्टोबर - दूसरा शनिवार - देशभरात सुट्टी11 ऑक्टोबर - रविवार - देशभरात साप्ताहिक सुट्टी17 ऑक्टोबर - महासप्तमी - त्रिपुरा राज्यात सुट्टी18 ऑक्टोबर - रविवार - देशभरात साप्ताहिक सुट्टी19 ऑक्टोबर - सोमवार - दसरा - त्रिपुरा, तामिळनाडू, ओडिसा आदि राज्यांत सुट्टी20 ऑक्टोबर - मंगळवार - दसरा - महाराष्ट्रासह मोठ्या प्रमाणात सर्व राज्यांत सुट्टी21 ऑक्टोबर - बुधवार - विजयादशमी आणि दुर्गा पूजा - कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम , सिक्कीम22 ऑक्टोबर - गुरुवार - दुर्गा पूजा - सिक्कीम23 ऑक्टोबर - शुक्रवार - दुर्गा पूजा - सिक्कीम24 ऑक्टोबर - चौथा शनिवार - देशभरात सुट्टी25 ऑक्टोबर - रविवार - देशभरात साप्ताहिक सुट्टी26 ऑक्टोबर - सोमवार - लक्ष्मी पूजा - त्रिपुरा, चंदीगढ29 ऑक्टोबर - गुरुवार - करवाचौथ - शिमलामध्ये सुट्टी31 ऑक्टोबर - शनिवार - सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती - गुजरात राज्यात सुट्टी.महाराष्ट्रात बँका कधी बंद?महाराष्ट्रात बँका 8 दिवस बंद राहणार आहे. यात - 02 ऑक्टोबर - शुक्रवार - महात्मा गांधी जयंती04 ऑक्टोबर - रविवार10 ऑक्टोबर - दूसरा शनिवार11 ऑक्टोबर - रविवार18 ऑक्टोबर - रविवार20 ऑक्टोबर - मंगळवार - दसरा24 ऑक्टोबर - चौथा शनिवार25 ऑक्टोबर - रविवार.New Rules October 2026: 1 ऑक्टोबरपासून पैशांशी संबंधित 8 मोठे बदल! ATM, FD, EMI, UPI, LPGपासून कारपर्यंत; तुमच्या खिशावर काय परिणाम?.ऑनलाइन सेवा सुरूदेशभरात बँक शाखा बंद असल्या तरी डिजिटल बँकिंग सेवा मात्र सुरू राहतील. यात ग्राहक UPI, मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि ATMचा वापर करू शकतात. तसेच RBIच्या माहितीनुसार RTGS सेवा 24 तास आणि वर्षातील 365 दिवस उपलब्ध असते. त्यामुळे शाखेत प्रत्यक्ष जाण्याची गरज नसलेल्या अनेक बँकिंग सेवा सुट्टीच्या दिवशीही करता येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.