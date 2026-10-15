Bank Holiday: 15 ते 31 ऑक्टोबरदरम्यान बँकांना 12 दिवस सुट्ट्या! महाराष्ट्रात कधी बंद राहणार बँका? पाहा संपूर्ण यादी

Banking Update: IDBI बँकेच्या बातमीनंतर आता देशभरातील इतर बँकांबाबतही महत्त्वाची बातमी आहे. येत्या काही दिवसांत अनेक सण आणि उत्सव असल्याने बँकांचे कामकाज बंद राहणार आहे. 16 ऑक्टोबर ते 25 ऑक्टोबरदरम्यान दुर्गापूजा, दसरा आणि लक्ष्मीपूजेसारखे सण असल्याने देशभरातील अनेक शहरांमध्ये बँकांना सुट्टी असेल. त्यामुळे तुम्ही बँकेत कामासाठी जाणार असाल किंवा बँकेशी संबंधित तुमचे काही महत्त्वाचे काम असेल, तर बँका कोणत्या दिवशी बंद असतील, याची यादी एकदा नक्की पाहा..बँकांना कोणत्या दिवशी सुट्टी असेल?17 ऑक्टोबर -शनिवार - महासप्तमी - त्रिपुरा राज्यात सुट्टी18 ऑक्टोबर - रविवार - देशभरात साप्ताहिक सुट्टी19 ऑक्टोबर - सोमवार - महा नवनी आणि दसरा - त्रिपुरा, तामिळनाडू, ओडिसा आदि राज्यांत सुट्टी20 ऑक्टोबर - मंगळवार - दसरा - महाराष्ट्रासह मोठ्या प्रमाणात सर्व राज्यांत सुट्टी21 ऑक्टोबर - बुधवार - दुर्गा पूजा - कर्नाटक, त्रिपुरा, आसाम , सिक्कीम बँका बंद22 ऑक्टोबर - गुरुवार - दुर्गा पूजा - सिक्कीम23 ऑक्टोबर - शुक्रवार - दुर्गा पूजा - सिक्कीम24 ऑक्टोबर - चौथा शनिवार - देशभरात सुट्टी25 ऑक्टोबर - रविवार - देशभरात साप्ताहिक सुट्टी26 ऑक्टोबर - सोमवार - लक्ष्मी पूजा - त्रिपुरा, चंदीगढ, जामू मध्ये बँका बंद29 ऑक्टोबर - गुरुवार - करवाचौथ - शिमलामध्ये सुट्टी31 ऑक्टोबर - शुक्रवार - सरदार वल्लभभाई पटेल जयंती - गुजरात राज्यात सुट्टी.Market Crash: अमेरिकेपासून दक्षिण कोरियापर्यंत बाजार कोसळले! भारतात सेन्सेक्स-निफ्टीची तुफान तेजी; गुंतवणूकदारांचा पैसा कुठे वळला?.महाराष्ट्रात बँका कधी बंद?महाराष्ट्रात बँका 4 दिवस बंद राहणार आहे. यात18 ऑक्टोबर - रविवार20 ऑक्टोबर - मंगळवार - दसरा24 ऑक्टोबर - चौथा शनिवार25 ऑक्टोबर - रविवार.डिजिटल सेवा सुरूदरम्यान, बँका बंद असल्या तरी डिजिटल सेवा सुरू राहतील. यामध्ये UPI, मोबाइल आणि इंटरनेट बँकिंग, एटीएम सेवा तसेच ऑनलाइन पेमेंटचा समावेश आहे. मात्र, चेक क्लिअरन्स, रोख रक्कम जमा करणे आणि बँकेच्या शाखेत जाऊन करावी लागणारी इतर कामे बँक सुरू असतानाच करता येतील..Gold Rate Today: दसऱ्याआधी सोन्याची गोड न्यूज! सोन्याच्या भावात 4 हजारांची घसरण; तुमच्या शहरातील ताजा दर किती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.