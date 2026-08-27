Personal Finance

Bank Holiday: रक्षाबंधनला बँका बंद की सुरू? पाहा RBI काय सांगते

Raksha Bandhan Bank update: रक्षाबंधनच्या दिवशी बँकिंग व्यवहार करणाऱ्यांसाठी RBIच्या हॉलिडे कॅलेंडरमध्ये महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. 28 ऑगस्टला बँकेच्या शाखेत जाण्यापूर्वी बँका सुरू असणार की बंद एकदा पाहा.
Raksha Bandhan Bank update

Bank Holiday: Are Banks Open or Closed on Raksha Bandhan?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Bank Open or Closed Today: शुक्रवार, 28 ऑगस्ट 2026 रोजी देशभरात रक्षाबंधनचा सण साजरा केला जाणार आहे. भाऊ-बहिणीच पवित्र नात असणाऱ्या या सणाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असते. त्यामुळे या दिवशी बँकेशी संबंधित व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा प्रश्न पडला आहे तो म्हणजे या दिवशी बँका सुरू राहणार की बंद असणार? मात्र RBI ने याबाबत आधीच आपल्या कॅलेंडरमध्ये याबाबत माहिती दिलेली आहे.

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