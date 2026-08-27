Bank Holiday: रक्षाबंधनला बँका बंद की सुरू? पाहा RBI काय सांगते

Bank Open or Closed Today: शुक्रवार, 28 ऑगस्ट 2026 रोजी देशभरात रक्षाबंधनचा सण साजरा केला जाणार आहे. भाऊ-बहिणीच पवित्र नात असणाऱ्या या सणाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असते. त्यामुळे या दिवशी बँकेशी संबंधित व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना मोठा प्रश्न पडला आहे तो म्हणजे या दिवशी बँका सुरू राहणार की बंद असणार? मात्र RBI ने याबाबत आधीच आपल्या कॅलेंडरमध्ये याबाबत माहिती दिलेली आहे. .बँका सुरूRBI च्या यादीनुसार 28 ऑगस्ट 2026 रोजी रक्षाबंधनच्या सणामुळे महाराष्ट्रातील सर्व शहर आणि गावांतील बँकांच्या शाखा पूर्ण दिवस चालू असतील. त्यामुळे राज्यातील ग्राहकांना या दिवशी बँकांच्या शाखांमध्ये जाऊन नेहमीप्रमाणे फिजिकल व्यवहार करता येतील..LPG Gas Update: LPG कनेक्शनबाबत सरकारची मोठी अपडेट! 14.2 किलोच्या घरगुती सिलेंडरवर काय निर्णय?.या राज्यांत बँका बंदमहाराष्ट्रात बँका सुरू असल्या तरी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ आदि राज्यांमध्ये मात्र रक्षाबंधन आणि इतर सणांमुळे बँकांचे कामकाज पूर्ण दिवस बंद असणार आहे..या सेवाही सुरू28 तारखेला बँक शाखा सुरू असून ग्राहकांना अनेक डिजिटल बँकिंग सुविधा नेहमीप्रमाणे वापरता येतील.यात -ATM मधून पैसे काढता येतील.इंटरनेट बँकिंग सुरू राहील.मोबाइल बँकिंग अॅप्सचा वापर करता येईल.UPI व्यवहार करता येतील..Sugar Price Fall: साखरेच्या दरात मोठी घसरण! सरकारच्या निर्णयानंतर भाव 18% घसरले; आता किलो किती रुपयांना?.पुढची सुट्टी कधी?महाराष्ट्रात रक्षाबंधनला बँका पूर्ण दिवस सुरू राहिल्यानंतर आठवड्याच्या शेवटी 30 ऑगस्टला बंद असतील. 29 ऑगस्टला 5 वा शनिवार असल्याने या दिवशी बँका नियमितपणे सुरू राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.