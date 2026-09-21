Bank Closed: सलग 5 दिवस बँका बंद? SBIने दिली अपडेट; सॅलरी-पेन्शन खात्यांसाठी सूचना, कोणत्या दिवशी बँका बंद?

Bank Closed for 5 Days: सध्या सण-उत्सवाचा काळ असून सप्टेंबर महिन्याचे शेवटचे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे जर तुमच्या खात्यात पगार किंवा पेन्शन जमा होत असेल किंवा बँकेशी संबंधित कोणतेही महत्त्वाचे काम बाकी असेल, तर ते लवकर करून घ्या. कारण, 26 ते 30 सप्टेंबरदरम्यान सलग 5 दिवस बँकांचे कामकाज प्रभावित होण्याची शक्यता आहे..कोणत्या दिवशी बँका बंद?सलग 5 दिवस बँकांचे कामकाज प्रभावित होण्यामागे 26 सप्टेंबरला चौथा शनिवार आणि 27 सप्टेंबरला रविवार असल्याने बँकांना नियमित सुट्टी आहे. त्यानंतर 28 ते 30 सप्टेंबरदरम्यान सलग तीन दिवस बँक कर्मचारी संपावर जाणार असल्याने बँकिंग सेवा प्रभावित होऊ शकतात. याच पार्श्वभूमीवर देशातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या SBIने आपल्या कोट्यवधी ग्राहकांना सूचना जारी केली आहे..Gold Rate Today: आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोन्याच्या भावात घसरण! सणासुदीत 10 ग्रॅमचा भाव किती? पाहा ताजा दर.SBIने आपल्या सूचनेत सांगितले आहे की, ज्या कामांसाठी बँकेच्या शाखेत प्रत्यक्ष जाणे आवश्यक आहे, ती कामे संप सुरू होण्यापूर्वी करून घेणे फायदेशीर ठरेल. विशेषतः चेक जमा करणे, कागदपत्रांशी संबंधित कामे, कॅश व्यवहार तसेच इतर बँकिंग प्रक्रिया शेवटच्या क्षणापर्यंत न थांबवता लवकर पूर्ण करून घ्याव्यात. बँकांचे प्रत्यक्ष कामकाज प्रभावित झाले तरी डिजिटल बँकिंग सेवा मात्र उपलब्ध राहतील..25 सप्टेंबरपर्यंत कामतुम्हाला बँकेत कोणताही फॉर्म जमा करायचा असेल, कर्जाशी संबंधित काम असेल किंवा वर नमूद केलेल्या इतर कामांपैकी काही काम बाकी असेल, तर ते येत्या 3-4 दिवसांत पूर्ण करून घ्या. 25 सप्टेंबरपूर्वी ही कामे मार्गी लावल्यास महिन्याच्या शेवटी होणारी संभाव्य गैरसोय टाळता येईल..पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाचे तुमच्या खात्यात पगार किंवा पेन्शन जमा होत असेल, तर त्यासंबंधीचे आवश्यक कामही आधीच करून घ्या. पेन्शनधारकांना कॅशची गरज असल्यास त्यांनीही 25 सप्टेंबरपूर्वी बँकेत जाऊन खात्यातून पैसे काढून ठेवणे योग्य ठरेल. त्यामुळे नंतर ATMमध्ये कॅश उपलब्ध नसल्यास होणारी अडचण टाळता येईल..Bank Holiday: पुढच्या आठवड्यात बँका कधी सुरू, कधी बंद? अनंत चतुर्दशीला बँकाना सुट्टी? पाहा पूर्ण अपडेट.ATM आणि डिजिटल सेवा सुरूSBIने या काळात शक्य असल्यास बँकेच्या शाखेत जाण्याऐवजी डिजिटल माध्यमातून व्यवहार करण्याची सूचना केली आहे. गरज पडल्यास ATMमधून कॅश काढता येईल. त्याचप्रमाणे पैसे ट्रान्सफर करणे, बिल भरणे, UPI पेमेंट, मोबाइल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंग यांसारख्या डिजिटल सेवांचा वापर करता येईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.