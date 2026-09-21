Personal Finance

Bank Closed: सलग 5 दिवस बँका बंद? SBIने दिली अपडेट; सॅलरी-पेन्शन खात्यांसाठी सूचना, कोणत्या दिवशी बँका बंद?

Bank Strike 2026: या आठवड्यात बँकांच्या शाखांचे कामकाज सलग पाच दिवस प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. SBIने ग्राहकांना, विशेषतः सॅलरी आणि पेन्शन खातेदारांना, शाखेत करावी लागणारी महत्त्वाची कामे आधीच पूर्ण करण्याची सूचना केली आहे.
Bank Closed Update

Banks May Be Closed for 5 Days; SBI Issues Alert for Customers, Salary and Pension Account Holders

esakal

Vinod Dengale
Updated on

Bank Closed for 5 Days: सध्या सण-उत्सवाचा काळ असून सप्टेंबर महिन्याचे शेवटचे काही दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यामुळे जर तुमच्या खात्यात पगार किंवा पेन्शन जमा होत असेल किंवा बँकेशी संबंधित कोणतेही महत्त्वाचे काम बाकी असेल, तर ते लवकर करून घ्या. कारण, 26 ते 30 सप्टेंबरदरम्यान सलग 5 दिवस बँकांचे कामकाज प्रभावित होण्याची शक्यता आहे.

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