Bank Holiday: सप्टेंबरमध्ये बँका 14 दिवस बंद! सलग 4 दिवस बँकांना सुट्टी; महाराष्ट्रात किती दिवस बँका बंद?

Banks Closed for 14 Days in September 2026: मंगळवारवासून सप्टेंबर महिना सुरू होत आहे. त्यामुळे या महिन्यात बँकेशी संबंधित कामे असतील, तर बँक शाखेत जाण्यापूर्वी सुट्ट्यांची यादी तपासणे महत्त्वाचे आहे. सप्टेंबर 2026 मध्ये सण, स्थानिक उत्सव आणि नियमित साप्ताहिक सुट्ट्यांमुळे देशातील बँका भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या हॉलिडे कॅलेंडरनुसार एकूण 14 दिवस बँक सुट्ट्या असतील.मात्र या सर्व सुट्ट्या देशभरातली सर्व बँकांच्या शाखांना लागू होणार नाहीत. काही सुट्ट्या केवळ विशिष्ट राज्य किंवा शहरांसाठी आहेत. त्यामुळे बँकेत जाण्यापूर्वी आपल्या शहरासाठी संबंधित दिवशी सुट्टी आहे की नाही, हे तपासून घ्या..11 सप्टेंबरला बँक संपसप्टेंबरमधील नियमित बँक सुट्ट्यांव्यतिरिक्त 11 सप्टेंबर 2026 रोजी युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सने (UFBU) देशव्यापी बँक संप पुकारला आहे. बँक कर्मचाऱ्यांना आठवड्यात पाच दिवस कामकाज आणि दोन दिवस सुट्टी, तसेच पेन्शन आणि परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेंटिव्हशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी हा संप केला जाणार आहे..New Rule: 1 सप्टेंबरपासून खिशावर मोठा परिणाम! LPG, दूध, ITRसह 5 नियम बदलणार; जाणून घ्या काय स्वस्त-महाग होणार.सप्टेंबर 2026 मधील बँक सुट्ट्यांची यादी4 सप्टेंबर – जन्माष्टमी आणि कृष्ण जयंतीनिमित्त काही शहरांमध्ये बँका बंद राहतील.6 सप्टेंबर – रविवार सार्वजनिक सुट्टी असल्याने देशभरातील बँका बंद राहतील.11 सप्टेंबर – जयपूरमध्ये महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमुळे या दिवशी बँकेच्या शाखांना सुट्टी असेल. तसेच याच दिवशी UFBU ची देशव्यापी बँक संप प्रस्तावित केला आहे.12 सप्टेंबर – श्रीमंत शंकरदेव यांची तिरुभाव तिथी असल्याने गुवाहाटीतील बँका बंद राहतील. तसेच दूसरा शनिवार असल्याने बँकाना सार्वजनिक सुट्टी असेल.13 सप्टेंबर – रविवार सार्वजनिक सुट्टी असल्याने देशभरातील बँका बंद राहतील.14 सप्टेंबर – गणेश चतुर्थीनिमित्त बेलापूर, बेंगळुरू, भुवनेश्वर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, नागपूर, पणजी आणि विजयवाडा यांसह काही शहरांमध्ये बँकांना सुट्टी असेल.15 सप्टेंबर – संवत्सरी, नुआखाई आणि गणेश चतुर्थीच्या दुसऱ्या दिवसामुळे अहमदाबाद, भुवनेश्वर आणि गोव्यातील काही बँका बंद राहतील.20 सप्टेंबर – रविवार सार्वजनिक सुट्टी असल्याने देशभरातील बँका बंद राहतील.21 सप्टेंबर – श्रीमंत शंकरदेव जन्मोत्सव आणि श्री नारायण गुरु समाधी दिनानिमित्त भुवनेश्वर आणि तिरुवनंतपुरममध्ये बँका बंद राहतील.22 सप्टेंबर – करमा पूजेमुळे रांचीतील बँक शाखा बंद राहतील.23 सप्टेंबर – महाराजा हरिसिंह यांच्या जयंतीनिमित्त जम्मू आणि श्रीनगरमधील बँका बंद राहतील.25 सप्टेंबर – इंद्रजात्रेनिमित्त गंगटोकमधील बँका बंद राहतील.26 सप्टेंबर – महिन्याचा चौथा शनिवार असल्याने देशभरातील बँका बंद राहतील.27 सप्टेंबर – रविवार सार्वजनिक सुट्टी असल्याने देशभरातील बँका बंद राहतील..महाराष्ट्रात बँका कधी बंद?महाराष्ट्रात बँका 6 सप्टेंबर – रविवार, 12 सप्टेंबर – दूसरा शनिवार, 13 सप्टेंबर - रविवार, 14 सप्टेंबर – गणेश चतुर्थी, 20 सप्टेंबर – रविवार, 26 सप्टेंबर – चौथा शनिवार, 27 सप्टेंबर - रविवार असे एकूण 7 दिवस बंद असणार आहे. तर 11 सप्टेंबर आणि नंतर 28 सप्टेंबरपासून तीन दिवसांच्या बँक संप अशा दिवशीही बँका बंद असू शकतात..सलग 4 दिवस बँका बंद11 सप्टेंबरला शुक्रवार असल्याने बँक संप आणि त्यानंतर शनिवार-रविवारची सुट्टी असा सलग ब्रेक मिळू शकतो.पुन्हा 14 तारखेला गणेश चतुर्थी त्यामुळे सलग 4 दिवस बँका बंद राहण्याची शक्यता आहे. याशिवाय 28 सप्टेंबरपासून तीन दिवसांच्या बँक संपचे आवाहन करण्यात आल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे. हा संप बँकांच्या सहामाही क्लोजिंगच्या कालावधीत येत असल्याने त्याचा कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास 26 ऑक्टोबरपासून अनिश्चितकालीन देशव्यापी संप करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे..Premium|RBI Ombudsman Scheme : बँक ग्राहकांसाठी मोठी बातमी; RBI ची नवी लोकपाल योजना लागू.ऑनलाइन सेवा सुरूबँक शाखा बंद असल्या तरी बहुतांश डिजिटल बँकिंग सेवा सुरू राहतील. यात ग्राहक UPI, मोबाइल बँकिंग, इंटरनेट बँकिंग आणि ATMचा वापर करू शकतात. तसेच RBIच्या माहितीनुसार RTGS सेवा 24 तास आणि वर्षातील 365 दिवस उपलब्ध असते. त्यामुळे शाखेत प्रत्यक्ष जाण्याची गरज नसलेल्या अनेक बँकिंग सेवा सुट्टीच्या दिवशीही करता येतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.