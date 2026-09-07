Bank Holiday: बँकेची कामं आजच करा! चार दिवस बँका राहणार बंद? कधी पासून जाणून घ्या

Banks May Stay Closed for 4 Days, Check Dates and Latest Update: बँक कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी पुन्हा संप होणार आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) आणि इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) यांच्यातील चर्चेतून आजून तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे शुक्रवार, 11 सप्टेंबर 2026 रोजी देशभरातील बँक कर्मचारी एकदिवसीय संपावर जाण्याची शक्यता आहे. या संपाचा सर्वाधिक परिणाम सार्वजनिक क्षेत्रातील म्हणजेच सरकारी बँकांच्या शाखांमधील दैनंदिन कामकाजावर होऊ शकतो..5 दिवसांचा आठवडासंप करण्यामागे बँक कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या मागण्या आहेत. यातील मुख्य मागणी म्हणजे आठवड्यातून फक्त पाच दिवस बँकेचे काम. या प्रस्तावानुसार सध्या असलेल्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शनिवारच्या सुट्टीबरोबरच पहिला आणि तिसरा शनिवारही सुट्टीचा करण्याची मागणी आहे. त्यासाठी सोमवार ते शुक्रवार या पाच दिवसांच्या कामाच्या वेळेत दररोज सुमारे 40 मिनिटांची वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे, जेणेकरून ग्राहकांसाठी उपलब्ध बँकिंग तासांवर फारसा परिणाम होणार नाही. .Gold Rate Today: मोदींच्या आवाहनानंतर आठवड्याच्या सुरुवातीलाच सोनं स्वस्त! 10 ग्रॅम अन् 1 ग्रॅमसाठी आता किती रुपये मोजावे लागणार?.कोणत्या बँकांवर परिणामUFBU आणि IBA यांच्यात 4 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बँकांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. यामध्ये Bank of India, State Bank of India, Punjab National Bank, Union Bank, Indian Bank, Bank of Baroda, Central Bank of India आणि Canara Bank यांचा समावेश होता. त्यामुळे संप झाल्यास केवळ सरकारी बँकांच्या शाखांमधील नियमित व्यवहारांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र अजून याबाबत अंतिम घोषणा झालेली नाही..सलग 4 दिवस बँका बंद?11 तारखेला जर संप झाला आणि बँका बंद राहिल्यास सलग 4 दिवस बँका बंद राहू शकतात. याचे कारण 11 सप्टेंबरला शुक्रवार, त्यानंतर 12 तारखेला दूसरा शनिवार आणि 13 तारखेला रविवारची नियमित सुट्टी असेल तर 14 तारखेला सोमवारी गणेश चतुर्थी असल्याने देशातील बहुतेक भागातील बँका बंद असणार आहेत. त्यामुळे एकूण 4 दिवस बँका बंद राहू शकतात..Success Story: गर्भवती असतानाही Mains दिली; 26 दिवसांच्या बाळाला कडेवर घेऊन मुलाखत दिली अन् थेट DSP झाली!.4 सप्टेंबरच्या बैठकीनंतर प्रमुख मागण्यांवर ठोस तोडगा निघाला नसल्याने 11 सप्टेंबरचा देशव्यापी संप सध्या स्थगित करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही, अशी बँक यूनियनची भूमिका आहे. याशिवाय पुढच्या काळातही संपाचे नियोजन करण्यात आले आहे. यात -11 सप्टेंबर 2026 - एक दिवसाचा देशव्यापी बँक संप28 ते 30 सप्टेंबर 2026 - तीन दिवसांचा देशव्यापी संप26 ऑक्टोबर 2026 पासून - मागण्या मान्य न झाल्यास अनिश्चितकालीन देशव्यापी संपाचा इशारादरम्यान, संपाच्या काळात शाखांमधील काही सेवा प्रभावित होऊ शकतात. मात्र इंटरनेट बँकिंग, मोबाइल बँकिंग आणि ATMसारख्या डिजिटल सेवा सुरू राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.