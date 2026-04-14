Bank Holiday: आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त महाराष्ट्रात बँका बंद? जाणून घ्या RBIची अपडेट

Bank Holiday on Ambedkar Jayanti: आज, मंगळवार 14 एप्रिल 2026 रोजी देशभरात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, बैसाखी, आणि तमिळ नववर्ष यांसारखे महत्त्वाचे सण साजरे होत आहेत. त्यामुळे बँकिंग व्यवहारांबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून आज बँका बंद असतील की सुरू असतील असा प्रश्न सर्वसामान्य ग्राहकांना पडला आहे. रिजर्व बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कॅलेंडरनुसार शुक्रवार, देशातील अनेक राज्यांमध्ये बँका बंद राहणार आहेत..भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) जारी केलेल्या अधिकृत सुट्ट्यांच्या यादीनुसार, आज 14 एप्रिल 2026 रोजी देशातील बहुतांश राज्यांमध्ये बँका बंद राहणार आहेत. यामुळे बँकेत जाऊन काउंटरवर होणारे व्यवहार, चेक जमा करणे, पासबुक अपडेट करणे किंवा रोख व्यवहार आज ग्राहकांना करता येणार नाहीत..महाराष्ट्रात बँका बंद?महाराष्ट्रातील मुंबई, नागपूर, पुणेसह इतर सर्व शहर आणि ग्रामीण भागात आज 14 एप्रिलला डॉ. आंबेडकर जयंतीनिमित्त सार्वजनिक सुट्टी असल्याने बँका बंद असणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी आज बँकेत जाऊन कोणताही फिजिकल व्यवहार करू नये.महाराष्ट्रातसह दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यांमध्येही आज बँका बंद असणार आहे. .त्यासोबत इतर सणांच्या सुट्ट्यादेखील पंजाबमध्ये बैसाखीमुळे बँकिंग सेवा बंदआसाममध्ये बोहाग बिहूमुळे सुट्टीतामिळनाडूमध्ये तमिळ नववर्ष (पुथांडू) निमित्त बंद.डिजिटल बँकिंग सुरूआज राज्यातील बँका बंद असल्या तरी डिजिटल बँकिंग सेवा नियमित सुरू राहतील. ग्राहक खालील सेवा वापरू शकतात - ऑनलाइन बँकिंग UPI (Google Pay, PhonePe, Paytm)मोबाईल बँकिंग आणि नेट बँकिंगATM मधून पैसे काढणे आणि जमा करणेNEFT आणि RTGS सेवा नेहमीप्रमाणे चालू राहतीलदरम्यान, कॅश डिपॉझिट, चेक क्लिअरन्ससारखी बँकेतील प्रत्यक्ष कामे आज होणार नाहीत. ही कामे करण्यासाठी तुम्हाला उद्या 15 एप्रिललाच बँकेत जावे लागेल..बँका कधी बंद असतात?भारतातील सर्व बँकांच्या सुट्ट्या ह्या RBI द्वारे निर्धारीत केल्या जातात. देशभरातील सर्व बँका प्रत्येक महिन्याचा दुसरा आणि चौथा शनिवार, आणि सर्व रविवारी बंद असतात. या व्यतिरिक्त प्रत्येक राज्यानुसार सण, उत्सव आणि इतर सार्वजनिक सुट्ट्या वेगवेगळ्या असतात.