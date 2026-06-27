Bank News: 30 जूननंतर जुन्या ₹10, ₹20, ₹50 आणि ₹100 च्या नोटा बंद होणार? बँक ऑफ महाराष्ट्र ने दिले मोठे स्पष्टीकरण

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1438807911614941&id=100064572376680&rdid=YQ8wzhwCjh9qhccV#Bank of Maharashtra Clarification on Old Notes: गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर 2005 पूर्वी जारी करण्यात आलेल्या ₹10, ₹20, ₹50 आणि ₹100 च्या नोटा 30 जून 2026 नंतर बँक ऑफ महाराष्ट्र बँकेच्या शाखांमध्ये स्वीकारल्या जाणार नाही अशा प्रकारचा संदेश प्रसारीत होत आहे. आता यावर बँकेने स्वस्त आपले मत स्पष्ट करत ग्राहकांची चिंता दूर केली आहे. .दिशाभूल करणारा संदेश बँक ऑफ महाराष्ट्रने आपल्याअ अधिकृत फेसबुक पेजवर स्पष्टीकरण देत हा संदेश पूर्णपणे खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे म्हटले आहे. व्हायरल पोस्टमध्ये दिलेली सर्व माहिती ही चुकीची असल्याचे बँकेने आपल्या पोस्टमध्ये सांगितले..Gold Rate Today: 11 हजारांनी घसरल्यानंतर सोन्याने घेतला U-Turn! ग्राहकांना मोठा झटका? जाणून घ्या आजचा ताजा भाव.पोस्ट काय?व्हायरल होत असलेल्या पोस्टमध्ये 1 जुलै 2026 पासून 2005 पूर्वीच्या ₹10, ₹20, ₹50 आणि ₹100 च्या नोटा बँकेच्या कोणत्याही शाखांमध्ये स्वीकारल्या जाणार नाहीत असे सांगण्यात आले. सोबतच त्या नोटा केवळ रिजर्व बँकेच्या अधिकृत केंद्रांमध्येच जमा कराव्यात असा दावाही यात करण्यात आला आहे. या पोस्टमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता..Loan EMI Tips: कर्ज लवकर फेडण्यासाठी या 4 स्मार्ट टिप्स फॉलो करा! नवीन लोन घेताना 'या' 10 चुका अजिबात करू नका.मात्र, आता बँक ऑफ महाराष्ट्र ने स्वत: या दाव्याचे खंडन करत ग्राहकांना अशा अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले अहे. त्यासोबतच, बँकिंग किंवा आर्थिक व्यवहारासंबंधी माहितीसाठी केवळ बँकेच्या अधिकृत संकेतस्थळ, सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म किंवा रिजर्व बँकेची अधिकृत प्लॅटफॉर्म यांचाच वापर करावा. तसेच व्हायरल होत असलेली ही पोस्ट शेअर करू नये आणि अशा दिशाभूल करणाऱ्या संदेशांपासून दूर राहण्याचे आवाहनही केले आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.