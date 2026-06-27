Personal Finance

Bank News: 30 जूननंतर जुन्या ₹10, ₹20, ₹50 आणि ₹100 च्या नोटा बंद होणार? बँक ऑफ महाराष्ट्र ने दिले मोठे स्पष्टीकरण

Note Ban Viral News Update: सोशल मीडियावर 2005 पूर्वीच्या ₹10, ₹20, ₹50 आणि ₹100 च्या नोटा 30 जूननंतर स्वीकारल्या जाणार नाहीत, असा दावा व्हायरल होत आहे. या दाव्यावर बँक ऑफ महाराष्ट्रने अधिकृत स्पष्टीकरण दिले.
Old ₹10, ₹20, ₹50 & ₹100 Notes Banned After June 30?

Old ₹10, ₹20, ₹50 & ₹100 Notes Banned After June 30? Bank of Maharashtra Issues Big Clarification

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1438807911614941&id=100064572376680&rdid=YQ8wzhwCjh9qhccV#Bank of Maharashtra Clarification on Old Notes: गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर 2005 पूर्वी जारी करण्यात आलेल्या ₹10, ₹20, ₹50 आणि ₹100 च्या नोटा 30 जून 2026 नंतर बँक ऑफ महाराष्ट्र बँकेच्या शाखांमध्ये स्वीकारल्या जाणार नाही अशा प्रकारचा संदेश प्रसारीत होत आहे. आता यावर बँकेने स्वस्त आपले मत स्पष्ट करत ग्राहकांची चिंता दूर केली आहे.

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