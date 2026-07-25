Personal Finance

Bank News: 27 जुलैपासून बँका किती दिवस सुरू राहणार? ITR भरणाऱ्या आणि बँकेत जाणाऱ्या ग्राहकांनी जाणून घ्या

Bank Holiday July Last Week: २७ जुलै ते ३१ जुलै दरम्यान बँकांचे कामकाज कसे राहील, जाणून घ्या एका क्लिकवर.
Bank News

How Many Days Will Banks Stay Open After July 27?

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Bank Update: 27 जुलै पासून या महिन्याचा शेवटचा आठवडा सुरू होणार आहे. सध्या ITR भरण्याची तारीख जवळ येत असल्याने बँकांशी संबंधित तपशील त्यात द्यावा लागत असल्याने या आठवड्यात बँका कधी सुरू असणार आणि कधी बंद असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. ग्राहकांची हाल होऊ नये आणि व्यवहार सुरळीत चालत राहावे यासाठे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आधीच सुट्ट्यांचे कॅलेंडर जाहीर केले आहे.

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