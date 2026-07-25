Bank News: 27 जुलैपासून बँका किती दिवस सुरू राहणार? ITR भरणाऱ्या आणि बँकेत जाणाऱ्या ग्राहकांनी जाणून घ्या

Bank Update: 27 जुलै पासून या महिन्याचा शेवटचा आठवडा सुरू होणार आहे. सध्या ITR भरण्याची तारीख जवळ येत असल्याने बँकांशी संबंधित तपशील त्यात द्यावा लागत असल्याने या आठवड्यात बँका कधी सुरू असणार आणि कधी बंद असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. ग्राहकांची हाल होऊ नये आणि व्यवहार सुरळीत चालत राहावे यासाठे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने आधीच सुट्ट्यांचे कॅलेंडर जाहीर केले आहे. .पुढच्या आठवड्यात बँकाचे व्यवहार27 जुलै ते 31 जुलै महाराष्ट्रातील बँका पूर्णवेळ सुरू राहणार आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना बँकेत जाऊन व्यवहार करण्यास कोणताही अडथळा नाही. तसेच या दिवसांत शनिवार आणि रविवार नसल्याने बँकांचे कामकाज सुरू राहील..Gold Rate Today: आठवड्याच्या शेवटी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! 10 ग्रॅम कितीला? पाहा तुमच्या शहरातील सोनं-चांदीचा ताजा भाव.2 ऑगस्ट ला सुट्टीपुढच्या आठवड्यात सुट्टी ही डायरेक्ट 2 ऑगस्ट ला असणार आहे. कारण या दिवशी रविवार असल्याने बँकांना सार्वजनिक सुट्टी असणार आहे..ऑनलाइन सेवा सुरूपुढच्या आठवड्यात बँकाच्या शाखा सोमवार ते शनिवार पूर्णवेळ सुरू असणार असून याकाळात डिजिटल बँकिंग सेवाही ग्राहकांसाठी सुरू राहतील. ग्राहक UPI, NEFT, RTGS, मोबाइल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून पैसे ट्रान्सफर करणे, बिल भरणे आणि ऑनलाइन व्यवहार करणे सुरू ठेवू शकतात..MPSC Talathi Exam 2026: MPSC कडून तलाठी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर! जाणून घ्या पेपर पॅटर्न, विषय आणि गुणपद्धती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.