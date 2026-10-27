Bank and Pension Updates: 1 नोव्हेंबरपासून पैशांशी संबंधित मोठे बदल? पेन्शन, ITR, बँक FD आणि LPG गॅसबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स

Bank, Pension, ITR and LPG Updates: नवीन महिना सुरू होताच आर्थिक व्यवहार आणि महत्त्वाच्या कामांशी संबंधित काही बदल होतात. नोव्हेंबर महिन्यातही पेन्शनधारक, करदाते, बँकेत FD करणारे आणि LPG सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांनी काही महत्त्वाच्या अपडेट्सकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. विशेषतः जीवन प्रमाणपत्र जमा करण्याची मुदत, ITR भरण्याची तारीख आणि बँकांच्या FD व्याजदरांबाबतचे नियम समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. जाणून घेऊया, 1 नोव्हेंबर 2026 पासून कोणत्या आर्थिक बाबींकडे लक्ष द्यावं..पेन्शनधारकांसाठी जीवन प्रमाणपत्रकेंद्र आणि राज्य सरकारी पेन्शनधारकांना पेन्शन सुरू ठेवण्यासाठी दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र म्हणजेच Jeevan Pramaan Patra जमा करावं लागतं. बहुतांश पेन्शनधारकांना 1 ते 30 नोव्हेंबर 2026 या कालावधीत हे प्रमाणपत्र सादर करता येईल. मात्र, 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या पेन्शनधारकांसाठी ही सुविधा 1 ऑक्टोबरपासूनच सुरू होते.वेळेत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास पेन्शनच्या वितरणात विलंब होऊ शकतो किंवा पेन्शन मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे पेन्शनधारकांनी अंतिम मुदतीपूर्वी ही प्रक्रिया पूर्ण करावी. जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी संबंधित बँकेच्या शाखेत जाता येतं. याशिवाय, आधार-आधारित डिजिटल सुविधेचा किंवा उपलब्धतेनुसार डाक विभागाच्या घरपोच सेवांचाही वापर करता येतो..8th Pay Commission: 8व्या वेतन आयोगाचे 5 मोठे अपडेट्स! केंद्रीय कर्मचारी-पेन्शनधारकांसाठी काय महत्त्वाचं?.ITR भरण्याची मुदत वाढलीआयकर रिटर्न (ITR) भरण्याच्या मुदतीबाबतही महत्त्वाचं अपडेट आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 म्हणजेच असेसमेंट ईयर 2026-27 साठी ज्या करदात्यांना नियमानुसार टॅक्स ऑडिट करणं आवश्यक आहे, त्यांच्यासाठी ITR दाखल करण्याची अंतिम तारीख 31 ऑक्टोबरवरून वाढवून 21 नोव्हेंबर 2026 करण्यात आली आहे.ही मुदतवाढ सर्व करदात्यांसाठी नाही. संबंधित नियमांनुसार टॅक्स ऑडिट लागू असलेल्या व्यावसायिक, कंपन्या, फर्म आणि इतर पात्र करदात्यांनाच याचा लाभ मिळू शकतो. त्यामुळे आपल्याला ही मुदतवाढ लागू होते का, हे तपासूनच रिटर्न दाखल करावा..नोकरदारांसाठी ITR भरण्याची अंतिम तारीख वेगळीनोकरदार आणि इतर पात्र वैयक्तिक करदात्यांनी लक्षात घ्यावं की, टॅक्स ऑडिट लागू असलेल्या करदात्यांसाठी वाढवलेली मुदत त्यांना आपोआप लागू होत नाही. ITR-1 किंवा ITR-2 दाखल करणाऱ्या पात्र करदात्यांसाठी नियमित अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 होती. ज्या करदात्यांनी अद्याप रिटर्न दाखल केलेला नाही, त्यांना लागू नियमांनुसार विलंबित रिटर्न म्हणजेच Belated Return 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत दाखल करता येऊ शकतो.मात्र, उशिरा रिटर्न भरल्यास विलंब शुल्क लागू होऊ शकतं. तसेच काही करसवलतींचा लाभ घेण्यावर मर्यादा येऊ शकतात. रिव्हाइज्ड रिटर्न दाखल करायचा असल्यास त्यासाठी लागू असलेली अंतिम तारीख आणि नियमही तपासणं आवश्यक आहे...LPG सिलिंडरच्या किमतीत बदल होणार का?तेल विपणन कंपन्या साधारणपणे प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या दिवशी LPG सिलिंडरच्या किमतींचा आढावा घेतात. त्यामुळे 1 नोव्हेंबरला घरगुती आणि व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये बदल होण्याची शक्यता असते. त्यातच आता दिवाळीमुळे गॅस सिलेंडरची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.मात्र, सिलिंडरचे दर वाढतील की कमी होतील, हे अधिकृत घोषणा झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल. त्यामुळे ग्राहकांनी नवीन महिन्याच्या सुरुवातीला लागू होणारे अधिकृत दर तपासावेत..Gold Rate Today: ऑक्टोबरअखेरीस सोन्याच्या भावात मोठा बदल! चांदी तर 1.94 लाखांपर्यंत घसरली; मुंबई-पुण्यासह तुमच्या शहरातील दर पाहा.फिक्स्ड डिपॉझिटच्या व्याजदरांवरही लक्ष ठेवानोव्हेंबरमध्ये फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) मध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनी बँकांच्या व्याजदरांबाबतच्या अपडेट्सवर लक्ष ठेवणं महत्त्वाचं आहे. कारण RBI च्या पथधोरण कमिटीने गेल्या महिन्यात रेपो दरात 0.25% वाढ केली आहे. त्यानंतरकाही बँकांनी निवडक कालावधीच्या FD योजनांच्या व्याजदरांमध्ये बदल केले आहेत. यात ICICI बँकेने काही FD वरील व्याजदरात 0.10 टक्क्यांची वाढ केली आहे, तर इंडियन बँकेनेही काही FD योजनांचे दर वाढवले आहेत.मात्र, 1 नोव्हेंबरपासून सर्व बँकांच्या FD व्याजदरांमध्ये बदल होणारच, असं नाही. व्याजदर हे बँक, गुंतवणुकीचा कालावधी, ठेवीची रक्कम आणि ग्राहकाच्या श्रेणीनुसार वेगवेगळे असू शकतात. त्यामुळे FD करण्यापूर्वी संबंधित बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटवर अद्ययावत व्याजदर आणि योजनेच्या अटी तपासाव्यात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.