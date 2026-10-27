Personal Finance

Bank and Pension Updates: 1 नोव्हेंबरपासून पैशांशी संबंधित मोठे बदल? पेन्शन, ITR, बँक FD आणि LPG गॅसबाबत महत्त्वाचे अपडेट्स

November 1 Financial Updates for Pensioners, Taxpayers and Bank Customers: 1 नोव्हेंबर 2026 च्या पार्श्वभूमीवर पेन्शनधारकांचे जीवन प्रमाणपत्र, ITR दाखल करण्याच्या मुदती, बँक FD व्याजदर आणि LPG सिलिंडरच्या किमतींबाबत कोणत्या महत्त्वाच्या अपडेट्स तपासाव्यात, जाणून घ्या.
Bank and Pension Updates from November 1, 2026: ITR Deadline, FD Rates, LPG Prices and Jeevan Pramaan

Bank and Pension Updates from November 1, 2026: ITR Deadline, FD Rates, LPG Prices and Jeevan Pramaan

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Bank, Pension, ITR and LPG Updates: नवीन महिना सुरू होताच आर्थिक व्यवहार आणि महत्त्वाच्या कामांशी संबंधित काही बदल होतात. नोव्हेंबर महिन्यातही पेन्शनधारक, करदाते, बँकेत FD करणारे आणि LPG सिलिंडर वापरणाऱ्या ग्राहकांनी काही महत्त्वाच्या अपडेट्सकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. विशेषतः जीवन प्रमाणपत्र जमा करण्याची मुदत, ITR भरण्याची तारीख आणि बँकांच्या FD व्याजदरांबाबतचे नियम समजून घेणं महत्त्वाचं आहे. जाणून घेऊया, 1 नोव्हेंबर 2026 पासून कोणत्या आर्थिक बाबींकडे लक्ष द्यावं.

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