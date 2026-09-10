Bank Strike: 11 सप्टेंबरला सार्वजनिक सुट्टी नाही तरी बँका बंद! सलग 4 दिवस बँका बंद राहणार? पाहा काय सुरू राहणार

Bank strike today India: देशभरातील बँकिंग क्षेत्रातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचा संघ असणाऱ्या युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने बँकिंग क्षेत्रातील विविध मागण्यांसाठी 11 सप्टेंबरला देशव्यापी संप पुकारला आहे. संबंधित संप स्थगित करण्याबाबत सरकार आणि बँक यूनियन यांच्यात चर्चा झाली मात्र आवश्यक तोडगा न निघल्याने गुरुवार 10 सप्टेंबर सकाळी 12 वाजेपर्यंतच्या अपडेटनुसार, 11 सप्टेंबरचा संप निश्चित मानला जात आहे. .संप कशासाठी?5 दिवसांचा बँकिंग कामाचा आठवडा आणि इतर मागण्यांसाठी हा संप करण्यात येत आहे. त्यामुळे जोपरेनत सरकार याबाबत ठोस निर्णय घेत नाही आणि अंमलबजावणीसाठी निश्चित मुदत ठरवत नाही तोपर्यंत 11 सप्टेंबरचा संप मागे घेण्याचा प्रश्न येत नाही असे यूनियनचे म्हणणे आहे. यात विशेष बाब म्हणजे हा संप सरकारी बँकेतील कर्मचाऱ्यांनी केला असून उद्या फक्त सरकारी बँकाचे कामकाज प्रभावित होऊ शकते..Gold Rate Today: सणाआधी सोन्याच्या भावात मोठा बदल! खरेदीआधी पाहा तुमच्या शहरातील 10 ग्रॅमचा ताजा भाव.कोणत्या सेवा सुरू?11 तारखेला जर संप झाला तर बँकामधील कोणतेही फिजिकल काम होणार नाही मात्र डिजिटल बँकिंग, UPI आणि ATM सारख्या काही सेवा नेहमीप्रमाणे सुरू राहतील.त्यामुळे तुम्हाला जर बँकेत जायचे असेल तर याबाबत आधी माहिती घ्या आणि मग घराबाहेर पडा..सलग 4 दिवस बँका बंदबँक यूनियनने दिलेल्या माहितीनुसार, 11 सप्टेंबर 2026 रोजी देशव्यापी बँक संप पुकारण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांच्या म्हणण्यानुसार या दिवशी देसभरातील सरकारी बँकेतील कर्मचारी कामाला येणार नाहीत. जर 11 तारखेला बँका बंद राहिल्या तर त्यानंतर 12 आणि 13 सप्टेंबरला शनिवार-रविवार असल्याने बँकांच्या नियमित सुट्ट्या असतील. तर सोमवार 14 सप्टेंबरला गणेश चतुर्थी असल्याने बँका बंद असणार आहे. त्यामुळे 11 ते 14 सप्टेंबर असे सलग 4 दिवस बँका बंद राहतील..महिन्याच्या शेवटी पुन्हा संप11 सप्टेंबरनंतर 28, 29 आणि 30 सप्टेंबर 2026 रोजी पुन्हा तीन दिवसांचा देशव्यापी संप करण्याची घोषणाही या संघटनेने केली आहे. त्यामुळे 26 आणि 27 सप्टेंबरच्या शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्यांसह काही ठिकाणी सलग 5 दिवस बँकिंग सेवा प्रभावित होण्याची शक्यता आहे..MPSC Exam: तलाठी अन् गट 'क' पदांसाठी घेतली जाणारी परीक्षा आता थेट पुढच्या वर्षी! जाणून घ्या नवी तारीख .ऑक्टोबरपासून बेमुदत संपबँक यूनियन स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या मागण्यांवर जर सरकारकडून यावेळी कोणता तोडगा न निघाल्यास 26 ऑक्टोबर 2026 पासून कर्मचाऱ्यांकडून बेमुदत संप सुरू केला जाऊ शकतो. त्यामुळे पुढील काळात बँकिंग सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.