Personal Finance

Bank Open or Closed Update: अनंत चतुर्थीला महाराष्ट्रात बँका सुरू की बंद? RBI कडून मोठी अपडेट

Bank Open or Closed Today: Maharashtra: गणपती विसर्जनाच्या दिवशी बँकिंग व्यवहारांबाबत ग्राहकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. RBI च्या हॉलिडे कॅलेंडरमध्ये याबाबत महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे.
Bank Open or Closed Update

Are Banks Open or Closed in Maharashtra on Anant Chaturdashi? RBI Gives Major Update

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Ganpati Visarjan Banking Update: शुक्रवार, 25 सप्टेंबर रोजी देशभरात अनंत चतुर्थी म्हणजेच गणपती विसर्जन असल्याने बँका सुरू असणार की बंद, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांच्या शाखा सुरू असतील की बंद, याबाबत RBI ने आपल्या कॅलेंडरमध्ये माहिती दिली आहे.

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