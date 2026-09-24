Bank Open or Closed Update: अनंत चतुर्थीला महाराष्ट्रात बँका सुरू की बंद? RBI कडून मोठी अपडेट

Ganpati Visarjan Banking Update: शुक्रवार, 25 सप्टेंबर रोजी देशभरात अनंत चतुर्थी म्हणजेच गणपती विसर्जन असल्याने बँका सुरू असणार की बंद, असा प्रश्न ग्राहकांना पडला आहे. या पार्श्वभूमीवर बँकांच्या शाखा सुरू असतील की बंद, याबाबत RBI ने आपल्या कॅलेंडरमध्ये माहिती दिली आहे..बँका सुरू RBI च्या कॅलेंडरनुसार, 25 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रातील बँका नेहमीप्रमाणे सुरू असणार आहेत. राज्यातील शहरी तसेच ग्रामीण भागातील बँकांच्या शाखा त्यांच्या नियोजित वेळेनुसार सुरू राहतील. त्यामुळे ग्राहकांना बँकेत जाऊन प्रत्यक्ष (फिजिकल) व्यवहार करता येणार आहेत..Bank Update: रविवारीही बँका राहणार सुरू! सरकार आणि RBIचा मोठा निर्णय.शनिवारी सुट्टी, रविवारी सुरूशुक्रवारनंतर 26 सप्टेंबर रोजी शनिवार असल्याने बँकांना चौथ्या शनिवारची सुट्टी असेल. मात्र, रविवारी साप्ताहिक सुट्टी असतानाही सरकारच्या निर्णयानुसार देशभरातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सुरू राहतील. याबाबत वित्त मंत्रालयाने माहिती दिली आहे..सलग 3 दिवस संप28, 29 आणि 30 सप्टेंबर हे महिन्याचे शेवटचे तीन दिवस असून, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी पुन्हा संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे या काळात बँकांच्या शाखा बंद राहण्याची शक्यता आहे. याच पार्श्वभूमीवर ग्राहकांसाठी बँकिंग सेवा दीर्घकाळ बंद राहू नयेत, यासाठी रविवार, 27 सप्टेंबर रोजी बँका सुरू ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे..Gold Rate Today: शेअर बाजारानंतर सोन्याचे भावही घसरले! दसऱ्याआधी सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; पाहा ताजा भाव.ऑनलाइन सेवा सुरूसंपामुळे आणि सुट्ट्यांमुळे बँकेच्या शाखा बंद असल्या तरी या काळात डिजिटल बँकिंग सेवा ग्राहकांसाठी उपलब्ध राहतील. ग्राहक UPI, मोबाइल बँकिंग आणि इंटरनेट बँकिंगच्या माध्यमातून पैसे ट्रान्सफर करणे, बिल भरणे आणि ऑनलाइन व्यवहार करणे सुरू ठेवू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.