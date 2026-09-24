Bank Update: रविवारीही बँका राहणार सुरू! सरकार आणि RBIचा मोठा निर्णय

Banks Will Stay Open on Sunday: देशभरात बँक युनियनकडून पुकारण्यात आलेल्या तीन दिवसांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाने 27 सप्टेंबर रोजी रविवार असतानाही सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका म्हणजेच RRB सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत..सार्वजनिक बँकचे कर्मचारी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी संप करणार आहे. यासाठी यूनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियन (UFBU) कडून 28 ते 30 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत देशव्यापी तीन दिवसांचा बँक संप पुकारण्यात आला आहे. मात्र त्याआधीच 26 आणि 27 सप्टेंबरला चौथा शनिवार-रविवारच्या सुट्ट्या असल्याने बँकिंग सेवा सलग 5 दिवस प्रभावित होण्याची शक्यता आहे..Gold Rate Today: शेअर बाजारानंतर सोन्याचे भावही घसरले! दसऱ्याआधी सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी गुड न्यूज; पाहा ताजा भाव.त्यामुळे ग्राहकांची बँकिंगची गरज दीर्घकाळ रखडू नये, तसेच बँकिंग सेवा जास्त काल प्रभावित होऊ नये म्हणून सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.यासाठी सरकारने भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून परवानगी घेतली असून, RBI ने 27 सप्टेंबर रोजी सर्व बँक शाखा, कार्यालये, ATM लिंक शाखा सुरू ठेवण्यास मंजुरी दिली आहे..सरकारच्या म्हणण्यानुसार, बँक ग्राहकांच्या गरजा आणि सुविधा यांना सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे संपामुळे बँकिंग सेवांमध्ये मोठा व्यत्यय येऊ नये यासाठी या आवश्यक उपाययोजना करण्यात येत आहेत. दरम्यान, सरकार आणि बँक व्यवस्थापनाने कर्मचारी संघटनांना प्रस्तावित संप पुढे ढकलण्याचे आवाहन केले आहे..UPI Payment: 2 ऑक्टोबरला देशभरात ‘नो UPI डे’! व्यापारी UPI पेमेंट घेणार नाहीत; नेमकं काय आहे कारण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.