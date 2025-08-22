Job Growth: नोकरीचं टेन्शन संपलं! 2030 पर्यंत या क्षेत्रात 2.5 लाख नोकऱ्या निर्माण होणार

2030 पर्यंत बँकिंग आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेक्टरमध्ये सुमारे 2.5 लाख कायमस्वरूपी नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत. डिजिटल, कम्प्लायन्स, फ्रंटलाईन व इंश्युरन्स रोल्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर हायरिंग होणार असून, ग्रामीण व टियर-2/टियर-3 शहरांमध्ये मागणी वाढत आहे. रिपोर्टनुसार, हायरिंगमध्ये दरवर्षी 5% ते 10% वाढ होत असून, टेक्नॉलॉजी व कम्प्लायन्स रोल्सची मागणी सर्वाधिक आहे..Banking and Financial Services Sector: 2030 पर्यंत बँकिंग आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भरती होणार आहे. या सेक्टरमध्ये चालू आर्थिक वर्षात 8.7% वाढ झाली असून, 2030 पर्यंत ही वाढ 10% पर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. या वाढीमुळे सुमारे 2.5 लाख कायमस्वरूपी नोकऱ्या निर्माण होतील. यामागे टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधील वाढती मागणी हे कारण आहे..एडेको इंडियाच्या जाहीर झालेल्या अहवालानुसार, 2025 च्या पहिल्या सहामाहीत हायरिंगमध्ये गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 27% वाढ झाली आहे. ही वाढ विशेषतः फ्रंटलाईन, डिजिटल आणि कम्प्लायन्स नोकऱ्यांमध्ये दिसून आली आहे. कंपनीचे डायरेक्टर कार्तिकेयन केसवन यांनी सांगितले की, ईएसजी स्ट्रॅटेजी, एआयएफ/पीएमएस कम्प्लायन्स आणि डिजिटल वेल्थ रोल्समध्ये मिड-सीनियर लेव्हल हायरिंगमध्ये 30% वाढ झाली आहे..Online Gaming: PokerBaazi कंपनीचा शेअर कोसळला, 2 दिवसांत 20 टक्के घसरण; गुंतवणूकदारांचे 2,000 कोटी रुपये बुडाले.बँकिंग सेक्टरमध्ये तंत्रज्ञान व कम्प्लायन्सवर आधारित हायरिंगमध्ये 9.75% वाढ झाली आहे. पब्लिक आणि प्रायव्हेट बँका, कोअर बँकिंगचे आधुनिकीकरण, क्लाऊड-बेस्ड सिस्टिम्स, चॅटबॉट्स आणि डिजिटल अॅप्ससाठी टॅलेंटेड डिजिटल टीम्स तयार करत आहेत. तसेच एमएसएमई आणि ग्रामीण भागात कर्जाच्या वाढत्या मागणीमुळे लोन अंडररायटिंग, कलेक्शन आणि रेग्युलेटरी कम्प्लायन्स रोल्समध्ये 7-8.25% हायरिंग ग्रोथ झाली आहे..फायनान्शियल सर्व्हिसेस व इंश्युरन्स सेक्टरमध्ये देखील भरती वाढत आहे. म्युच्युअल फंड्स व ब्रोकरेज कंपन्या आपले अॅडव्हायझरी नेटवर्क वाढवत आहेत. फिनटेक कंपन्या पर्सनल फायनान्ससाठी टेक्नॉलॉजी व प्रोडक्ट टीम्स वाढवत आहेत. यामुळे कम्प्लायन्स आणि फ्रॉड डिटेक्शन रोल्सची मागणी वाढली आहे..Premium| Trump Tariff War: ट्रम्प यांच्या "धटिंगणशाही"ला भारत कसे सामोरे जाणार?.इंश्युरन्स क्षेत्रात डिजिटल अंडररायटर्स, एआय-बेस्ड क्लेम स्पेशॅलिस्ट्स, फ्रॉड डिटेक्शन अॅनालिस्ट्स आणि डिजिटल अॅसेसर्स अशा रोल्समध्ये 6-9% वाढ झाली आहे. आयआरडीएआयच्या पॉलिसीजमुळे आणि टेक्नॉलॉजीला चालना मिळाल्याने या क्षेत्रात दरवर्षी 5-7% हायरिंग ग्रोथ होत आहे..FAQsQ1. 2030 पर्यंत किती नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत?- अंदाजे 2.5 लाख कायमस्वरूपी नोकऱ्या.Q2. कोणत्या क्षेत्रांमध्ये जास्त भरती होईल?- डिजिटल बँकिंग, कम्प्लायन्स, लोन अंडररायटिंग, इंश्युरन्स व फ्रॉड डिटेक्शन रोल्समध्ये.Q3. कोणत्या शहरांमध्ये सर्वाधिक मागणी आहे?- टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमध्ये.Q4. दरवर्षी हायरिंग ग्रोथ किती आहे?- साधारण 5% ते 10% पर्यंत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.