Job Growth: नोकरीचं टेन्शन संपलं! 2030 पर्यंत या क्षेत्रात 2.5 लाख नोकऱ्या निर्माण होणार

Banking and Financial Services Sector: 2030 पर्यंत बँकिंग आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भरती होणार आहे. या सेक्टरमध्ये चालू आर्थिक वर्षात 8.7% वाढ झाली.
राहुल शेळके
Updated on
Summary

  1. 2030 पर्यंत बँकिंग आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेक्टरमध्ये सुमारे 2.5 लाख कायमस्वरूपी नोकऱ्या निर्माण होणार आहेत.

  2. डिजिटल, कम्प्लायन्स, फ्रंटलाईन व इंश्युरन्स रोल्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर हायरिंग होणार असून, ग्रामीण व टियर-2/टियर-3 शहरांमध्ये मागणी वाढत आहे.

  3. रिपोर्टनुसार, हायरिंगमध्ये दरवर्षी 5% ते 10% वाढ होत असून, टेक्नॉलॉजी व कम्प्लायन्स रोल्सची मागणी सर्वाधिक आहे.

Banking and Financial Services Sector: 2030 पर्यंत बँकिंग आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस सेक्टरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भरती होणार आहे. या सेक्टरमध्ये चालू आर्थिक वर्षात 8.7% वाढ झाली असून, 2030 पर्यंत ही वाढ 10% पर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज आहे. या वाढीमुळे सुमारे 2.5 लाख कायमस्वरूपी नोकऱ्या निर्माण होतील. यामागे टियर-2 आणि टियर-3 शहरांमधील वाढती मागणी हे कारण आहे.

