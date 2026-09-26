Personal Finance

Banking Update: बँका रविवारी सुरू, सोमवारी बंद! कारण काय? पुढच्या आठवड्यात कोणत्या दिवशी व्यवहार करता येणार?

Bank Holiday Alert: 27 सप्टेंबरला रविवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका सुरू राहणार असून, सोमवारी मात्र बँका बंद असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात बँकेत प्रत्यक्ष जाऊन करायचे व्यवहार कधी करता येतील, याचे संपूर्ण वेळापत्रक जाणून घ्या.
Banking latest Update

Banks Open on Sunday, Closed From Monday! Check the Full Schedule for Next Week

eSakal

Vinod Dengale
Updated on

Why Are Banks Open on Sunday: रविवार म्हणजे सहसा बँकांना सुट्टी असते. मात्र, यावेळी 27 सप्टेंबरला रविवारी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका सुरू राहणार आहेत. कारण 28 ते 30 सप्टेंबरदरम्यान बँक कर्मचारी संघटनांनी देशव्यापी संप पुकारला आहे. त्यामुळे बँकेत महत्त्वाचे काम असेल, तर सोमवारपर्यंत थांबण्याऐवजी रविवारचा दिवस वापरून ते काम पूर्ण करून घेणे ग्राहकांसाठी सोयीचे ठरणार आहे.

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